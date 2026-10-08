Al menos 2 mil personas desalojadas por fuerte olor a gas en Xalapa

Cerca de 2 mil personas de escuelas y comercios del centro de Xalapa fueron evacuadas por un fuerte olor a gas que presumían era una fuga, pero se trató de un tanque estacionario en desuso, cuyos remanentes de petrolato fueron descargados al drenaje, reportó Protección Civil.

Alrededor de las 11 de la mañana, personal de las oficinas del Palacio Federal, que se ubica en la calle Zamora esquina con Diego Leño, reportó un fuerte olor a gas y comenzaron a pedir el apoyo de las autoridades de Protección Civil. El edificio fue desalojado.

Sin saber de dónde provenía el olor, que en cuestión de minutos se intensificó, provocó que el personal de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen decidiera desalojar el plantel. Los pequeños fueron trasladados al parque Miguel Hidalgo, también conocido como parque de Los Berros.

Las autoridades emitieron un comunicado para informar lo sucedido y que no había mayor riesgo a su seguridad. Cortesía

Restaurantes, cafeterías, librerías, el Centro de Salud Gastón Melo y diversos comercios, cerraron momentáneamente las puertas. Para entonces el personal de Protección Civil cerró la calle Zamora, que va directo al Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, las autoridades investigaban qué era lo que despedía el fuerte olor, pues presumían una fuga y temían una explosión. Más tarde, las autoridades fueron informadas que en un edificio ubicado a unos metros de la primaria habían desconectado un tanque estacionario en desuso, para darle mantenimiento, y los residuos de petrolato habían sido arrojados al drenaje, lo que provocó alarma en al menos dos cuadras a la redonda.

Las autoridades emitieron un comunicado para informar lo sucedido y que no había mayor riesgo a su seguridad.