La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 14 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 14 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:10 Horas | Sheinbaum firma decreto contra violencia en plataformas digitales y redes sociales para proteger a niños y adolescentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto contra la violencia en plataformas digitales y redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes que obliga a las empresas a retirar cualquier contenido que incite a estas conductas, así como colaboración con las autoridades en caso de un delito.

La mandataria destacó que las plataformas digitales estuvieron de acuerdo con el decreto y sólo pidieron un mes de plazo para hacer las adecuaciones necesarias y cumplir con las disposiciones establecidas, por lo que una vez publicado se contará con ese plazo para su entrada en vigor.

"Las plataformas digitales estuvieron de acuerdo y sólo pidieron un mes para preparar sus plataformas y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas", puntualizó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 14 de octubre: Video completo