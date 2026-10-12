La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 12 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 12 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

8:30 Horas | Sheinbaum rechaza represión en Guadalajara tras protesta por la calidad del agua que dejó varios detenidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la represión contra las personas que se manifestaron en Guadalajara por la mala calidad del agua, los cuales fueron dispersados a chorros de agua y al menos 50 de ellos fueron detenidos, por lo que dijo que esto deberá explicarlo el gobierno encabezado por Pablo Lemus.

"Todos los conflictos sociales deben ser resueltos de forma pacífica y no reprimir a los manifestantes", sostuvo la presidenta, quien además aclaró que por ningún motivo se autorizará la privatización del suministro del agua o el financiamiento mixto para obras hidráulicas, por lo que insistió en que las obras de ese tipo deben ser financiadas con recursos propios.

8:06 Horas | Tormenta Rachel deja una niña muerta y 10 desaparecidos en Baja California

La tormenta tropical Rachel que tocó por segunda vez tierra en costas mexicanas dejó a su paso una menor muerta y 10 personas desaparecidas en Baja California, informó la gobernadora Marina del Pilar, quien afirmó que trabajan "sin descanso" para localizarlos.

En un enlace en la conferencia, la mandataria estatal detalló que las mayores afectaciones por la tormenta son en Ensenada, en donde 8 de las 10 personas no localizadas desaparecieron, mientras que dos más fue en la comunidad de San Felipe.

7:59 Horas | Huracán Simón dejó un muerto en Guerrero; Michoacán, Colima y Jalisco, con saldo blanco

El huracán Simón dejó una mujer de 71 años muerta en Guerrero debido a sus fuertes efectos en el estado en el que generó lluvias considerables, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien destacó que en Michoacán, Colima y Jalisco el saldo es blanco.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, detalló que la mujer de 71 años falleció debido al colapso de una barda. Agregó que las mayores afectaciones fueron en viviendas y locales comerciales en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y la región de la Montaña.

7:53 Horas | Huracán Simón cambia punto de impacto; ahora ingresará por Sinaloa

El huracán Simón hizo un cambio en su trayectoria, por lo que ha estado bordeando las costas mexicanas y las nuevas proyecciones indican que el ciclón tocará tierra muy cerca de Mazatlán, Sinaloa, como categoría 1, informó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"De continuar con el pronóstico estaría pasando por 7 estados de la República, estas condiciones sólo pasan en México. Va a continuar como categoría 3 y hoy bajará a categoría 2. El martes al mediodía será categoría 1 muy cerca de las Islas Marías, que sería la zona más afectada en las próximas 24 horas", comentó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de octubre: Video completo