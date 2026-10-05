Mágico Mundo Marino rescata la historia de Acapulco para reactivar su economía

El histórico parque acuático Mágico Mundo Marino, ubicado entre las playas Caleta y Caletilla, se perfila para abrir nuevamente sus puertas como uno de los ejes estratégicos de la reactivación turística en la zona tradicional del puerto. Ricardo Salinas Méndez, Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero, confirmó que las autoridades ya se encuentran trabajando para rescatar esta infraestructura emblemática. Según explicó el funcionario estatal, **"se proyecta rehabilitar y reabrir Mágico Mundo Marino"**, una medida que busca transformar la imagen urbana de la región y atraer nuevamente a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Para materializar esta obra, la administración estatal ha iniciado acercamientos estratégicos con diversos sectores productivos con el fin de asegurar el capital necesario para su ejecución. De acuerdo con Salinas Méndez, la etapa actual contempla negociaciones directas para concretar la participación del sector privado en las obras de remodelación. El titular de la Oficialía Mayor destacó al respecto que **"ya se conversa con posibles inversionistas para avanzar en el proyecto"**, lo que permitirá acelerar los estudios técnicos y la asignación de recursos económicos para el recinto.

El plan de rescate del inmueble no representa un esfuerzo aislado del gobierno local, sino una estrategia conjunta enmarcada en las políticas de desarrollo regional del Gobierno de la República. El funcionario guerrerense subrayó que las acciones responden a una agenda compartida entre los distintos niveles de gobierno para devolverle el dinamismo económico al municipio. En ese sentido, Salinas Méndez precisó que **"la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado, en coordinación con el nuevo Fonatur, encabezado por Sebastián Ramírez"**.

La intervención en la zona náutica de Caleta no solo contempla la reconstrucción física de la infraestructura dañada o en abandono, sino también un impacto social directo en la comunidad acapulqueña. Las autoridades sostienen que recuperar los íconos turísticos del puerto es fundamental para reconstruir el tejido social y ofrecer alternativas de esparcimiento a las nuevas generaciones. Ante este panorama, el Oficial Mayor enfatizó que **"la recuperación busca devolver este espacio emblemático a las familias, ampliar la oferta turística de la zona tradicional y generar oportunidades para la economía local"**.