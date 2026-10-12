Llama Sheinbaum a tomar previsiones por impacto de Simon

Ante la posibilidad de que el huracán Simon impacte directamente sobre el puerto de Mazatlán, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los pobladores de las localidades costeras de Sinaloa, Nayarit y Jalisco tomar previsiones y estar atentos a los llamados que realice protección civil.

En la rueda de prensa matutina, el titular del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, explicó que Simon seguirá desplazándose de forma paralela a la costa del Pacífico provocando afectaciones por sus vientos y oleaje a comunidades de Jalisco, Nayarit y principalmente Sinaloa.

“Sigue todo el apoyo de Plan Marina, Plan DN III de la defensa nacional. Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa por el trayecto del huracán Simon y que estén muy atentos a la comunicación de las autoridades de protección civil y evitar acercarse a las playas y mantener pues la comunicación y toda la información que den los gobiernos de los estados”, expuso la titular del Ejecutivo.

Se espera que Simon impacte en algún punto cercano a Mazatlán la madrugada del jueves próximo con categoría 2 en la escala Saffir Simpson, es decir, con vientos superiores a los 175 kilómetros por hora.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reconoció que, en Chilpancingo, por las lluvias ocasionadas por Simon, una barda se reblandeció y cayó sobre una persona de la tercera edad, quien perdió la vida.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, explicó que las fuerzas armadas se encuentran desplegadas en Sinaloa y Nayarit para hacer frente a los estragos que pudiera ocasionar Simon.

En tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expuso que tras el impacto de la tormenta Rachel sobre Ensenada, hasta la mañana del lunes había diez personas desaparecidas y se intentaría localizarlas mediante sobrevuelos de helicópteros de rescate de la Defensa.

“Estamos ayudando a la gobernadora de Baja California para poder acceder a esta localidad y apoyar también en Ensenada. No solamente está ahí defensa y marina, sino que he pedido a la Comisión Nacional del Agua que se traslade para ver los problemas de desabasto de agua en Ensenada y también agradecer mucho a la Comisión Federal de Electricidad porque prácticamente ha sido restablecida toda la energía eléctrica en estos estados”, explicó Sheinbaum.