Investiga IMSS-Bienestar a doctora por presunta agresión verbal en Reynosa

El IMSS-Bienestar inició una investigación contra una doctora del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, luego de que se difundió un video en el que presuntamente agrede verbalmente a una paciente.

En el video, aparentemente grabado por un familiar de la paciente. También se observa a un guardia de seguridad que recrimina a quien realizó la grabación.

En la imagen se escucha a la doctora dirigirse con palabras altisonantes hacia una mujer; algunas de ellas alusivas a migrantes.

Posteriormente, se dirige al pasillo, donde se le observa entre otros médicos, enfermeras y derechohabientes.

Hasta el momento se desconoce el origen del altercado y de la agresión.

Sin embargo, el IMSS-Bienestar informó mediante un comunicado que tomó cartas en el asunto y adelantó que no habrá tolerancia a las conductas contrarias a los principios institucionales.

El comunicado señala también que la Dirección del Hospital General de Reynosa remitió la queja al área de Recursos Humanos, por lo que la trabajadora será llamada para aclarar los hechos y, una vez realizadas las investigaciones, se determinarán las medidas necesarias.