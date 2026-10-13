"En salud, inversión prioritaria. No hay crisis": Claudia Sheinbaum

Ante las protestas de personal de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ese sector ha sido uno en los que el gobierno federal más ha invertido y destacó la contratación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y formalización de basificaciones.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo reiteró que en los últimos dos años se concluyeron 34 hospitales -de los cuales varios fueron iniciados en la administración anterior-, se han acumulado mil 840 camas hospitalarias, se pusieron en operación 650 quirófanos, y se han distribuido 300 millones de piezas de medicamentos con las Rutas de la Salud al IMSS Bienestar.

“No hemos estado cruzados de brazos, llevamos dos años trabajandointensamente para atender el sistema de salud del país. Todavía nos falta.

“Nos faltan mucho. Médicos que todavía tienen contratos anuales con menores sueldos que los que deben ser. A todos ellos los vamos a basificar. Nos falta todavía contratar más médicos especialistas. Nos falta, este es un mensaje a todos los residentes, subir la beca de los residentes, porque hay que subir la beca de los residentes, ganan menos del salario mínimo y muchas veces en ellos recae el gran trabajo de los médicos especialistas”, expuso Sheinbaum.

Afirmó que en dos años se han contratado 22 mil 456 médicas y médicos; 21 mil 074 enfermeras y enfermeros, 20 mil para Salud Casa por Casa; y se tienen 55 mil 722 personas basificadas en el IMSS Bienestar, sin embargo, reconoció que sigue habiendo rezago en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de salud.

“Todo eso lo vamos a atender. Ahora de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco”, recalcó Sheinbaum.

La presidenta reconoció que ha tenido que enviar a personas de su confianza a hospitales para conocer la realidad que se vive en cuanto a condiciones laborales y abasto de medicamentos e insumos.

Dijo que la propuesta de incremento salarial hecha por el gobierno federal a los trabajadores de la salud es del 5.1 en términos reales.