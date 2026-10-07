Gobierno de México llama a las plataformas digitales asumir responsabilidad para proteger a niñas, niños y jóvenes

El Gobierno de México alista un Decreto para conminar a las plataformas digitales y redes sociales a asumir la responsabilidad de monitorear, detectar, remover y denunciar contenidos relacionados con violencia o acoso sexual.

Durante la inauguración del sexto Foro Regional Centro Sur “La vida frente a la pantalla”, celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que un grupo interinstitucional trabaja en esta norma por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SEP argumentó que las empresas tecnológicas cuentan con la capacidad técnica necesaria para la supervisión de sus algoritmos, por lo que la vigilancia no debe ser tarea exclusiva de la autoridad.

“Tanta inteligencia artificial, tantos algoritmos, tanta información, millones de datos que son capaces de ponernos videos de lo que hablamos ayer en la noche, hoy en la mañana, ¿cómo no van a tener la capacidad de detectar, remover y alertar sobre contenidos violentos que amenacen la vida de nuestros hijos en las escuelas?”, enfatizó Delgado Carrillo.

Como parte de estas acciones, las autoridades educativas de las entidades del país acordaron por unanimidad restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas y recreos de educación primaria y secundaria.

En educación media superior cada plantel fijará sus normas, mientras que en educación superior se busca formar una ciudadanía digital crítica.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, Delgado sostuvo que se debe anteponer la seguridad de las infancias sobre cualquier interés.

El acuerdo cuenta con el respaldo de la UNESCO al promover un enfoque ético y pedagógico de la tecnología.