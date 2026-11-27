En el marco de la Reunión Regional de la Zona Noreste del País celebrada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, autoridades federales y estatales instalaron una mesa de diálogo directo con madres buscadoras, familiares y colectivos provenientes de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y la entidad anfitriona.

El encuentro, realizado este 27 de noviembre de 2026 con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene como finalidad fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar las acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la apertura de la jornada, la titular de la Secretaría de Gobernación enfatizó la relevancia que el Ejecutivo federal otorga a esta agenda humanitaria: "Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional. Y por ello nos ha instruido a mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y autoridades de todos los niveles de gobierno".

El Gobierno de Tamaulipas agradece la realización de esta reunión y refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades federales y las familias. Foto: especial

Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy ratificó la apertura de la institución procuradora de justicia para atender los requerimientos de las víctimas, señalando que "continuar participando en estos espacios de diálogo, escuchar sus voces y recuperar sus experiencias es indispensable para identificar áreas de oportunidad, fortalecer la coordinación interinstitucional y, sobre todo, impulsar mejoras en nuestros procesos de trabajo".

En su intervención, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció el respaldo de las instancias federales para encarar con responsabilidad "un tema tan complejo al que debemos mostrar toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad, pero sobre todo debemos demostrar eficacia y resultados".

El mandatario destacó que su administración ha ampliado la capacidad operativa y mantiene vinculación continua a través de las comisiones nacional y estatales de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia y los ayuntamientos, refrendando una política de respeto a los derechos humanos para garantizar el acceso a la verdad y la justicia.