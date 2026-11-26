El presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo V. M., fue detenido por autoridades federales y estatales como parte de la Operación Enjambre, debido a su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde estaría relacionado con la organización criminal conocida como Los Zúñiga, señalada por su presunta participación en el robo de transporte de carga, extorsiones y otros delitos en la región limítrofe entre Puebla y Veracruz.

A través de un mensaje, García Harfuch informó sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el edil.

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo ‘N’, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado”, informó.

Investigan al alcalde de Atzitzintla por nexos con Los Zúñiga

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que los trabajos de inteligencia permitieron identificar indicios que relacionarían al presidente municipal con el líder de Los Zúñiga.

Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo ‘N’ con el líder de ‘Los Zúñiga’. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”, precisó.

Las investigaciones se centran en las actividades de esta organización criminal en la autopista Puebla-Veracruz y otras vías de comunicación de la región, donde se han reportado delitos contra transportistas.

Operación Enjambre suma detenciones de alcaldes

García Harfuch recordó que, durante septiembre, las autoridades realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, que derivaron en la detención de 12 personas, entre ellas un presidente municipal y la directora de Seguridad Pública.

Además, durante octubre se llevaron a cabo dos inspecciones en inmuebles relacionados con el grupo delictivo.

Con la detención de Eduardo ‘N’, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas”, informó el funcionario.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la detención del alcalde de Atzitzintla por su probable responsabilidad en los delitos señalados.