Garantiza IMSS atención a derechohabientes; los trabajadores decidirán su incremento salarial en consulta el 14 de octubre.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que sus unidades médicas y hospitales operan de manera normal a nivel nacional, asegurando la atención ininterrumpida en áreas críticas como urgencias, hospitalización, terapia intensiva, partos y hemodiálisis.

Luego de las recientes manifestaciones en ciudades del país, por parte de grupos de trabajadores y jubilados, el IMSS detalló que más de 400 mil empleados registraron su asistencia laboral sin contratiempos.

Reiteró su respeto al derecho a la protesta, aunque hizo un llamado urgente a mantener despejados los accesos a clínicas y hospitales para no obstaculizar el paso de ambulancias, urgencias e ingresos para cirugías programadas.

Para encauzar las demandas, la Secretaría de Gobernación (Segob) instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y la representación de los inconformes.

En dicho espacio, la facción disidente manifestó su rechazo al aumento salarial de 6.8 % acordado por el Congreso Nacional del SNTSS —desglosado en 2.9 % al salario tabular y 3.9 % en prestaciones—, ajuste que se ubica por encima de la inflación proyectada.

Para resolver el diferendo, el próximo 14 de octubre la plantilla laboral decidirá sobre la aceptación de dicho incremento mediante una consulta con voto libre, personal, directo y secreto. El proceso contará con la supervisión y acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El IMSS enfatizó que acatará plenamente la decisión que expresen los trabajadores en las urnas.

Sobre otras demandas planteadas en la mesa, como el retorno al antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores, la institución aclaró que implican modificaciones del marco legal aplicable, por lo que rebasan la competencia institucional del Seguro Social.

Paralelamente, la dirección del IMSS y la representación sindical mantienen mesas operativas permanentes para abordar rezagos clave como el abasto de medicamentos, la reducción en tiempos de espera, la cobertura de vacantes y el mantenimiento de la infraestructura.

El Seguro Social subrayó que entre 2019 y la fecha, la plantilla de personal de base creció en 94,631 plazas —superando los 455 mil trabajadores actuales, incluidos más de 27 mil médicos especialistas—, al tiempo que se ha otorgado un incremento salarial promedio del 6.94 % anual.