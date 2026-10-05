Gabinete de Seguridad detiene a 25 sospechosos y asegura 63 armas de fuego el fin de semana

Durante acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad durante el pasado fin de semana, en 12 entidades del país, fueron detenidas 25 personas como presuntas responsables de un delito y se aseguraron 63 armas de fuego.

En su recuento de acciones realizadas en este periodo, el mecanismo de seguridad detalló que llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Se detalló que en los operativos fueron asegurados 289 cargadores, 61 mil 489 cargadores, dos miras telescópicas, 16 artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 18 placas balísticas y dos fornituras.

En el rubro de drogas, durante el fin de semana, los elementos del Gabinete de Seguridad decomisaron 371 kilos de metanfetamina, 103 mil 050 dosis de la misma sustancia, 4 kilos de heroína, la misma cantidad de fentanilo; 160 kilos de mariguana.

Se detalló que, en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, se cateó un inmueble donde aseguraron 790 bolsas de golosinas y botanas elaboradas con mariguana. Especial

Se detalló que, en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, se cateó un inmueble donde aseguraron 790 bolsas de golosinas y botanas elaboradas con mariguana.

Además, en esta acción se decomisaron cuatro cargadores, 20 cartuchos, 35 mil 726 cigarrillos, 2 mil 300 envolturas con papel de tabaco, 300 vapeadores, mil 250 bolsas de frituras y un chaleco de camuflaje.

En los operativos realizados en el país fueron asegurados 15 teléfonos celulares, una tableta, inhibidores de señal, dos repetidoras de radiofrecuencia y dos antenas para radio; 11 paneles solares y 16 acumuladores.

En total fueron recuperados 11 automotores, uno de ellos con reporte de robo y dos motocicletas; y fueron desmantelados 3 campamentos clandestinos localizados e inhabilitados en Mazatlán, Sinaloa.