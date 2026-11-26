El frente frío 8 generó oleaje alto en Veracruz y Boca del Río, así como en Baja California Sur, además de que se prevé la entrada de la primera tormenta invernal.

En Veracruz, las olas llegaron a los 2 metros y medio de altura. Las olas encharcaron parte del bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río, en la zona donde el mar rebasó el bordo del bulevar. Las ráfagas de viento llegaron a los 95 kilómetros por hora.

Por otra parte, en Baja California Sur, ayer se registraron inundaciones por el ingreso de agua de mar en distintos sectores de La Paz, Loreto y Puerto San Carlos, como consecuencia del fenómeno del Niño y del periodo de mareas elevadas.

Lo anterior fue pronosticado por parte del Laboratorio de Investigación en Gestión Integral del Riesgo (LIGIR) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), las cuales estarán vigentes en el estado hasta este 27 de noviembre.

Prevén aumento del oleaje en las costas del Pacífico

Sin embargo, entre hoy y mañana aumentará el oleaje en la costa del Pacífico, lo que podría favorecer mayores afectaciones en playas, comunidades costeras y accesos próximos al mar.

La institución pronosticó que el mar podría estar hasta 55 centímetros por encima de su nivel normal alcanzando en Puerto San Carlos y Bahía Magdalena niveles de 2.17 a 2.7 metros, el más alto del estado; Laguna San Ignacio y Pacífico norte de 2.1 a 2.5 metros; La Paz: de 1.7 a 1.9 metros y Bahía Concepción de 1.7 a 1.9 metros.

En Coahuila, el frente frío número 8 continuará generando temperaturas bajas durante los próximos días en Arteaga. En la región sureste se reportaron temperaturas de -5 y -7 grados en la zona serrana.

En Sonora, el gobierno del estado, a través de la CEPC, alertó que durante los próximos días se prevén temperaturas por debajo de los cero grados Celsius en algunas regiones serranas de la entidad, principalmente durante las noches y madrugada, de acuerdo.

Las temperaturas bajo cero se presentarían principalmente en la región de Yécora y en los alrededores.

Primera tormenta invernal provocará lluvias intensas y posible nieve

Mientras tanto, el frente frío número 8 originará lluvias en algunos estados y se prevé que hoy, la vaguada polar origine la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del país, y genere lluvias intensas en Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste), así como posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información de Roxana Aguirre, Germán Medrano,

Alma Gudiño, Daniel Sánchez y Ernesto Méndez.