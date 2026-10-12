Foton pone rumbo a la eficiencia

En el transporte de carga, la rentabilidad también se juega en las horas que una unidad permanece detenida. Combustible, mantenimiento y disponibilidad de refacciones forman parte de una misma ecuación: mantener las mercancías en movimiento. Con ese enfoque, Foton México llevó Galaxus a la Convención Nacional CANACAR 2026, junto con una estrategia de financiamiento, tecnología y servicio.

Celebrado del 4 al 8 de octubre en Moon Palace Cancún, el encuentro reunió a más de mil 500 participantes, una cifra récord. La seguridad, la renovación vehicular y las condiciones de trabajo de los operadores marcaron la conversación sobre cómo superar las barreras que enfrenta el autotransporte.

En ese escenario, Francisco Chávez, director general de Foton México, y Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, formalizaron un convenio para facilitar la adquisición de unidades. El Plan CANACAR Foton 2026 contempla condiciones preferenciales y financiamiento para socios de la Cámara en los modelos EST-A-ISG, EST-A-X13, Galaxy y Galaxus.

Para este último, la marca anunció un precio especial de 2.5 millones de pesos, IVA incluido, para las primeras 100 unidades, sujeto a términos y condiciones. LDR Solutions cumple nueve años de representación de Foton en México, con 14 mil vehículos comercializados, según la compañía.

La propuesta de Galaxus integra tecnología, aerodinámica y confort para el operador.

Tecnología en ruta

Galaxus concentra la apuesta por combinar desempeño y control operativo. Chávez describe su plataforma como flexible, con configuraciones que permiten adaptar la unidad a las necesidades del cliente. Su aerodinámica, el tren motriz y una cabina con mayor espacio buscan mejorar el rendimiento y el confort durante la conducción.

Sergio Chavarría Guerrero, director corporativo de posventa en LDR para la marca Foton, representa la consolidación de ese recorrido. Explica que la eficiencia debe reflejarse tanto en el combustible como en el mantenimiento, variables del costo total de propiedad o TCO.

La telemetría forma parte de esa estrategia. De acuerdo con Chávez, Galaxus está preparado con sistemas de monitoreo y cámaras orientadas a la seguridad del operador. La información permite al administrador de flota seguir la operación, comunicarse con quien conduce e identificar ajustes al desempeño.

Servicio sin pausa

Foton cuenta con 37 distribuidores en el país y prevé incorporar alrededor de ocho más en los próximos tres meses, con énfasis en los corredores de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, explicó Chávez.

A esa cobertura se suma el centro de distribución de partes en Querétaro, con más de 20 mil referencias y más de 440 mil piezas disponibles para Galaxus y el resto del portafolio. La compañía busca ampliar su capacidad para atender las unidades en circulación.

Chavarría detalló que el soporte para Galaxus incluye una garantía de cinco años o 600 mil kilómetros, rescate carretero, disponibilidad de refacciones e ingenieros para atender a los clientes. Los programas de mantenimiento, añadió, se ajustan al tipo de operación de cada empresa.

Galaxus concentra la apuesta por combinar desempeño y control operativo

La siguiente etapa también mira hacia otras tecnologías. Chávez adelantó que Foton prevé incorporar versiones eléctricas e híbridas de Galaxus en México en 2027, tras adecuarlas a las condiciones locales.

La propuesta une la adquisición del vehículo con el respaldo para trabajar. Para el transportista, su valor se medirá en carretera, controlar costos, atender el mantenimiento y mantener cada unidad lista para el siguiente recorrido.