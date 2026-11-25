SAN LUIS POTOSÍ. - Eliminación de la cacería deportiva y prohibición total de la venta de animales silvestres, son dos prioridades de la Agenda Legislativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para 2027.

Así, entre las reformas que impulsarán senadores y diputados del PVEM están establecer penas más severas contra el maltrato animal y también apostar por la reducción de la quema de hidrocarburos para sustituirlos por el uso de gas natural.

En el marco de la conclusión del Foro Internacional Ambiental y la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, junto a invitados de todo el mundo, se suscribió el Pacto de San Luis, con temas prioritarios en materia ecologista.

Héctor López Ramírez

El acuerdo establece una agenda legislativa conjunta, no limitativa, para los partidos verdes de la región y el mundo, entre los cuales el PVEM es la fuerza política ecologista con mayor número de legisladores y posiciones de gobierno.

La senadora Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, señaló que la agenda del bienestar animal y la erradicación de la crueldad contra los seres vivos son temas en los que el instituto político no bajará la guardia.

“Y por ello vamos a promover la previsión de cualquier forma de cacería. Vamos ahora por el tema de la eliminación de la cacería deportiva, y garantizar el bienestar de los animales de granja durante todo el ciclo de su vida.

Héctor López

“Incrementar las sanciones aplicables al maltrato animal y prohibir la venta de animales silvestres, así como la exhibición física de animales domésticos para su venta en público”, indicó Castrejón Trujillo.

Al grito de “Somos verdes, somos verdes”, los representantes de los partidos ecologistas de distintos países y militantes del PVEM reconocieron la relevancia de mantener la defensa del cuidado del medio ambiente y de los animales sintientes.

“Educar para el respeto a los animales desde la infancia, prohibir y sancionar el maltrato animal en todas sus formas, especialmente en granjas industriales. Facilitar alternativas de consumo libre de crueldad animal, apoyar la investigación sobre la prevención del sufrimiento animal”, dice el pacto suscrito.

La agenda legislativa del PVEM señala también: promover la expansión de las áreas naturales protegidas y apoyo a los guardaparques; reordenamiento de las zonas donde existe sobrepoblación; así como avanzar en las políticas contra la erradicación de la violencia contra la mujer.

De XXVII asamblea general de partidos verdes de las americas en San Luis Potosí en la imagen Ruth González Silva Senadora de México Héctor López

En este sentido, en el discurso de clausura del evento, la senadora del PVEM por San Luis Potosí, Ruth González Silva, afirmó que “ninguna Agenda Verde está completa mientras una mujer viva con miedo”.

“No hay desarrollo sostenible, si las mujeres viven con miedo, no hay justicia ambiental sin justicia para las mujeres.

“La misma lógica que explota y lastima a la tierra es la que durante siglos ha intentado también silenciar a las mujeres. Por eso cuidar al planeta y defender a las mujeres son, en el fondo, la misma lucha: la lucha por la vida”, indicó la senadora González Silva.