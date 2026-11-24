El embajador estadounidense Ronald Johnson destacó el trabajo que ha realizado México en materia de seguridad al desarticular las bandas del crimen organizado deteniendo a 5 de los 10 más buscados en la lista del FBI, lo que representa en estos dos últimos años un hecho “bastante impresionante”.

Al encabezar la ceremonia de cierre de celebraciones por los 250 años de Independencia de Estados Unidos en el marco del Día de Acción de Gracias, el diplomático destacó que el trabajo conjunto entre las administraciones Trump y Sheinbaum ha resultado en el envío de 188 criminales por parte de México a cortes de justicia y 361 sujetos devueltos a nuestro país y que eran buscados por distintos delitos.

Detrás de todas estas cifras hay vidas, vidas protegidas, familias que permanecen unidas y comunidades que se han vuelto más seguras. Eso es lo que yo ofrezco. Por eso tenemos que seguir trabajando.

La libertad nunca es algo que podamos dar por sentado. La democracia debe defenderse y fortalecerse”, subrayó.

Acompañado de su esposa Alina Johnson, el embajador pidió a los invitados en su residencia elevar oraciones por la muerte de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que murieron en cumplimiento de su deber, durante el operativo del viernes pasado para detener a Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro” en el estado de Sinaloa.

Ellos estaban afuera tratando de llevar más ley, orden, paz, prosperidad y seguridad a esta nación. Y eso es importante para ambos".

El militar en retiro y ex integrante de la CIA, dijo que bajo la presidencia de Donald Trump y el apoyo de México se ha logrado tener la frontera más segura de la historia.

Estados Unidos ha decomisado más de 56 mil armas de fuego.

Hemos reducido las muertes por sobredosis en los Estados Unidos en más de un 40 por ciento en el punto álgido de nuestra crisis, se registraban cerca de 100 mil muertes al año, por lo que estamos salvando 40 mil vidas anualmente.

Además, en México hemos logrado incautar más de 500 toneladas de narcóticos ilegales, incluyendo más de 9 millones y medio de pastillas.

“Es una cifra bastante significativa. Por otro lado, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos a través de rutas marítimas ha disminuido en más de un 95 por ciento”, aseveró.

Es una cifra bastante significativa. Por otro lado, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos a través de rutas marítimas ha disminuido en más de un 95 por ciento”, aseveró.

México también ha arrestado a personas que aparecen en el top 10 del FBI. 5, desde que estoy aquí. Es bastante impresionante”

El embajador Johnson apuntó que el futuro debe construirse paso a paso, día tras día por los que el legado que dejemos a las nuevas generaciones depende de nosotros.