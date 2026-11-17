Con la participación de más de 4 mil personas distribuida en 76 contingentes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presidió en el Centro histórico de la capital estatal el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento en el que destacó que "vale la pena recordar que la Revolución Mexicana es una de las tres grandes transformaciones que ha tenido ya nuestro país".

Durante la jornada cívica realizada este 16 de noviembre de 2026, el mandatario estatal subrayó ante las familias asistentes la relevancia histórica de este movimiento armado para el marco jurídico actual, al precisar que dicha gesta "recogió en la constitución la mayor parte de los derechos sociales de los que hoy disfrutamos las y los mexicanos".

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de la entidad, Martha Patricia Patiño Fierro, detalló la conformación logística de la parada cívica, la cual estuvo integrada por "estudiantes de educación básica, media superior y superior, deportistas, corporaciones militares, dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil".

El despliegue de contingentes partió desde el cruce de las avenidas Sonora y Rosales hasta concluir en la intersección de la avenida Heriberto Aja y el bulevar Eusebio Kino, trayecto en el que "niñas, niños y jóvenes compartieron con las familias sonorenses muestras de disciplina, talento y participación".

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno de Sonora, la conmemoración tuvo como objetivo central recordar el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, convocado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis, documento que "llamó a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz y marcó el inicio de uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la historia de México".

Al cierre de las actividades en las principales vialidades de Hermosillo, las autoridades estatales enfatizaron que la suma de esfuerzos entre instituciones educativas, dependencias gubernamentales y fuerzas armadas refrendó el compromiso institucional de "mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Revolución Mexicana", consolidando así una jornada de convivencia ciudadana en el estado.