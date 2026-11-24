En el marco de las celebraciones por los 45 años de la inauguración del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados y la Lotería Nacional presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor número 4037, dedicado a la sede parlamentaria abierta el 1 de septiembre de 1981.

Durante el acto protocolario en el recinto legislativo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó que el impreso no solo celebra la puesta en marcha del edificio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, sino la trayectoria histórica del Congreso de la Unión y la vida republicana del país.

El legislador subrayó la vocación social de la Lotería Nacional a lo largo de sus 256 años de existencia, al señalar que su labor trasciende la entrega de premios para contribuir al bienestar colectivo. Asimismo, exhortó a los asistentes y a la ciudadanía a adquirir su billete conmemorativo.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció la oportunidad de sumarse al homenaje de un recinto donde convergen el diálogo de las distintas fuerzas políticas, la pluralidad y las decisiones más trascendentes de la democracia mexicana.

En su intervención, Salomón enfatizó que los edificios resguardan memoria, pero son las personas quienes construyen la historia. Como ejemplo de ello, evocó la sesión del 1 de octubre de 2024 en ese mismo salón de plenos, cuando Ifigenia Martínez presidió el Congreso General durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, un hecho que calificó como el encuentro de dos generaciones y décadas de lucha.

La funcionaria recordó también el legado histórico de José María Morelos, al afirmar que detrás de cada debate, voto y ley aprobada en San Lázaro se encuentran las necesidades y aspiraciones de millones de mexicanos.

Detalles del sorteo

De acuerdo con la información oficial, para el Sorteo Mayor No. 4037 se emitieron tres millones 600 mil cachitos, los cuales ya se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados, con billeteros tradicionales, en el portal electrónico miloteria.mx y mediante la aplicación móvil MiLotería.

El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible total de 66 millones de pesos. La celebración se realizará este martes 24 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, con transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.