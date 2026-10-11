La educación abre puertas, evita violencia y corrupción: Sheinbaum

Al inaugurar un campus de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos", en Nicolás Romero, en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la educación abre la puerta para que los estudiantes tengan un futuro laboral y se alejen de la delincuencia organizada.

El plantel, explicó la titular del Ejecutivo, fue construido por el Ayuntamiento de Nicolás Romero, y el gobierno federal dotó de los profesores y de los planes de estudio requeridos para operar.

En su discurso, Sheinbaum insistió en que la educación sirve también para alejar a los jóvenes de la posibilidad de involucrarse con la delincuencia organizada.

“La educación abre puertas. La educación permite que nuestra relación sea a través del conocimiento y de la comunidad. La educación le cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción. La educación debe abrir todas las puertas, sobre todo para las y los jóvenes mexicanos”, expuso Sheinbaum.

Reiteró que su administración abrirá alrededor de 400 mil espacios adicionales para estudiantes de bachillerato mediante la construcción de nuevos planteles y a la reorganización de horarios para aprovechar más la infraestructura existente.

Además, también se incrementará la matrícula de los estudiantes de licenciatura mediante la apertura de más planteles de las universidades públicas como la Rosario Castellanos, donde se garantizará que la educación se mantenga gratuita.

También recordó a los nuevos estudiantes del plantel de Nicolás Romero, que todos los estudiantes de la universidades públicas que administra el gobierno federal contarán con una beca de transporte.

Detalló que la matrícula del plantel de Nicolás Romero se ampliará, pues solo se pudieron recibir a 800 alumnos, y quedaron 400 jóvenes fuera de las clases presenciales y recibirán educación mediante la red.

Comprometió a todos los estudiantes presentes a no desertar de sus estudios universitarios.