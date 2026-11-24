Edomex reporta disminución de homicidios y resultados de operativos en noviembre
Durante la Mesa de Paz, encabezada por la mandataria estatal, se dieron a conocer los resultados de la estrategia de seguridad, que muestran una reducción en el promedio diario de homicidios.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 8 por ciento en los 15 municipios que integran el Mando Unificado Zona Oriente, durante los primeros 22 días de noviembre, en comparación con octubre de 2026.
Durante la Mesa de Paz, encabezada por la mandataria estatal, se dieron a conocer los resultados de la estrategia de seguridad, que muestran una reducción en el promedio diario de homicidios, al pasar de tres casos en octubre a 2.76 entre el 1 y el 22 de noviembre. Esto representa una disminución de 0.24 casos por día.
En cuanto a los resultados de los operativos, durante el mismo periodo las autoridades reportaron la detención de mil 290 personas, además del aseguramiento de 815 vehículos, 473 cartuchos y más de 13 kilogramos de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y metanfetamina.
El Mando Unificado Zona Oriente opera en 15 municipios mexiquenses: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
En estas demarcaciones se realizan labores de vigilancia, patrullajes y operativos coordinados entre corporaciones federales, estatales y municipales, con el propósito de atender los delitos de alto impacto y fortalecer la presencia policial.
Esta estrategia comenzó en julio de 2025 como un esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que contempla el intercambio de información y la participación conjunta de distintas corporaciones en las acciones de seguridad.
Los resultados fueron presentados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la Mesa de Paz, como parte del seguimiento a las acciones implementadas en los municipios de la zona oriente de la entidad.