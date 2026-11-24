La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 8 por ciento en los 15 municipios que integran el Mando Unificado Zona Oriente, durante los primeros 22 días de noviembre, en comparación con octubre de 2026.

Durante la Mesa de Paz, encabezada por la mandataria estatal, se dieron a conocer los resultados de la estrategia de seguridad, que muestran una reducción en el promedio diario de homicidios, al pasar de tres casos en octubre a 2.76 entre el 1 y el 22 de noviembre. Esto representa una disminución de 0.24 casos por día.

En cuanto a los resultados de los operativos, durante el mismo periodo las autoridades reportaron la detención de mil 290 personas, además del aseguramiento de 815 vehículos, 473 cartuchos y más de 13 kilogramos de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y metanfetamina.

El Mando Unificado Zona Oriente opera en 15 municipios mexiquenses: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.