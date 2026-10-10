Durazo convoca a la unidad nacional de Morena: “Nadie sobra y nadie debe quedar fuera”

Durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el presidente del órgano, Alfonso Durazo Montaño, hizo un llamado urgente a fortalecer la unidad interna, privilegiar el diálogo y consolidar la organización territorial del partido en todo el país.

Acompañado por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, Durazo enfatizó que la cohesión del movimiento debe construirse sobre el respeto a las diferencias y la anteposición del proyecto colectivo frente a cualquier aspiración personal.

“Hoy nos toca cerrar filas en Morena, nadie sobra y nadie debe quedar fuera”, aseveró durante su intervención.

En el marco del encuentro, las y los 17 coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rindieron protesta oficial ante la dirigencia nacional. Los nuevos representantes asumieron el compromiso de conducirse bajo los principios de honestidad, austeridad y vocación de servicio en sus respectivas entidades.

Durazo respaldó el método de encuestas propuesto por el fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, argumentando que garantiza la escucha de la voluntad popular y el reconocimiento de liderazgos sociales. Asimismo, insistió en que los resultados de los procesos internos no deben motivar divisiones; por el contrario, instó a integrar en las tareas partidistas a quienes participaron y no resultaron designados.

El dirigente llamó a conformar coaliciones amplias, mantener el diálogo abierto con las fuerzas políticas aliadas y profundizar el trabajo en las comunidades. A su vez, ratificó el respaldo absoluto del movimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacando la importancia de defender la soberanía nacional.

Con la consigna de que “Morena tiene historia, tiene rumbo y tiene futuro”, el Consejo Nacional concluyó refrendando su compromiso con la transformación del país desde el territorio y de la mano de la ciudadanía.