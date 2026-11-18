Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron este miércoles 18 de noviembre en Zapopan, Jalisco, a César Daniel “N”, alias El Topo, identificado como presunto líder de una célula criminal conocida como Los Deltas, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el operativo también fueron detenidas otras dos personas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades y difundido en redes sociales por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, tres presuntos integrantes de la organización criminal agredieron a los agentes federales, por lo que fueron abatidos durante el enfrentamiento.

Las investigaciones señalan a El Topo como uno de los principales operadores de esta célula delictiva, a la que se atribuye presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Presuntamente, era responsable del trasiego de drogas y armamento para la organización, además de estar relacionado con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

El detenido contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco debido a su probable participación en los secuestros de un periodista y un empresario del sector inmobiliario.

El despliegue operativo fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril de 2026.

Como parte de las labores de inteligencia, las autoridades identificaron tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad y lugares de estancia de El Topo y otros integrantes de la célula criminal.

La investigación también permitió realizar cateos los días 25 y 26 de julio en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas y asegurados tres inmuebles.

En esas diligencias se decomisaron cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares, considerados posibles elementos de prueba para las investigaciones.

Las instituciones de seguridad reconocieron la colaboración del gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para el desarrollo de las acciones contra esta estructura criminal.

La detención de El Topo representa un nuevo golpe a la estructura operativa de Los Deltas, señalada como uno de los grupos armados vinculados al CJNG en la región metropolitana de Guadalajara.