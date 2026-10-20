Detienen a 'El Nenuco', operador del CJNG en Tijuana

Arturo Enrique Guillén García, conocido como El Nenuco, Kike o Secre, fue detenido en un hospital privado de Zapopan, donde agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. El hombre es señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California.

La detención de El Nenuco ocurrió en un hospital de la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, en el que hubo un fuerte despliegue de seguridad de fuerzas federales que obligó al cierre momentáneo de ambos sentidos de la avenida Manuel J. Clouthier, en el tramo comprendido entre San Luis Gonzaga y avenida Guadalupe.

Guillén García, identificado por las autoridades como un operador relevante del CJNG en Tijuana, había ingresado previamente al hospital por el área de urgencias. Fueron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) los que cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Durante el operativo, autoridades federales aseguraron la camioneta en la que llegó, acompañado por otras personas, así como otros dos vehículos, todos con placas de circulación de la Ciudad de México. Las unidades fueron retiradas en grúas y quedaron bajo custodia de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.