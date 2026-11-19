Pedro “N”, alias “El Playboy”, fue detenido por policías de Jalisco en el municipio de Mixtlán. El hombre de 33 años, originario de California, era buscado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con la información de las autoridades estatales, el detenido era considerado un objetivo prioritario para Estados Unidos y presuntamente estaría relacionado con la red criminal conocida como “Chucky 69”.

Los trabajos de inteligencia comenzaron en abril de 2021, cuando el Servicio de Marshals estadounidense compartió información sobre Pedro "N", quien contaba con una orden de aprehensión por delitos de explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

Autoridades estatales desplegaron un operativo aéreo y terrestre en Mixtlán, Jalisco, para detener al ciudadano estadounidense vinculado a la red "Chucky 69". Especial

A partir del intercambio de información entre las autoridades de ambos países, la Policía Cibernética y la unidad de Drones de Jalisco realizaron labores de seguimiento que permitieron ubicar al sospechoso en la comunidad de Cuyutlán, en la región Costa-Sierra Occidental.

Durante el operativo participaron la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico, con apoyo de un helicóptero Blackhawk, y el Grupo de Operaciones Tácticas, que utilizó una unidad Goliat.

Después de capturar a Pedro "N", las autoridades establecieron comunicación con el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los procedimientos correspondientes.

El detenido fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde sería puesto a disposición de las autoridades estadounidenses para continuar con el proceso legal.

La captura de “Chucky 69”

La detención de “El Playboy” ocurrió días después del arresto de otro presunto integrante de esta estructura. El pasado 11 de noviembre fue capturado “Chucky 69”, señalado como supuesto líder de una red internacional de pornografía infantil.

De acuerdo con la información proporcionada, la organización habría tenido operaciones en California y Texas, en Estados Unidos; Guerrero, Chapala, Tequila y Puerto Vallarta, en México; además de Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

Las autoridades investigan los presuntos vínculos de los detenidos con esta red y el alcance de sus actividades en distintos países.