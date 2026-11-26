Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, presunto operador de una célula delictiva y tres personas más, entre ellas un menor de edad, fueron detenidos durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Tamazula, Durango.

El “Chapo Félix” es identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos”.

La movilización de las fuerzas federales, derivada de trabajos de inteligencia, se concentró en las inmediaciones del poblado de Cupia, donde los efectivos realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito.

Durante el despliegue, los uniformados sorprendieron a un grupo de personas armadas que transitaban por una brecha y que, al advertir la presencia de las autoridades, intentaron escapar entre la vegetación, sin conseguirlo.

En el operativo participó una aeronave de la Armada de México, desde la cual se brindó cobertura y respaldo al personal desplegado en tierra.

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos de distintos calibres y seis chalecos balísticos.

Ante las complicaciones geográficas de la zona, los detenidos y el material decomisado fueron trasladados por vía aérea.

Tras informarles sus derechos, las cuatro personas quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia encargada de determinar su situación jurídica.