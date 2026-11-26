Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron 18 artefactos explosivos improvisados durante reconocimientos terrestres realizados en el municipio de Camargo, en la frontera de Tamaulipas.

La Octava Zona Militar informó, mediante un comunicado, que el hallazgo se produjo durante los recorridos de vigilancia que realizan las fuerzas federales en esa región, donde grupos delictivos mantienen una disputa por el control territorial.

Los artefactos estaban fabricados de manera artesanal con tubos de PVC y contaban con componentes para alojar material explosivo. Este tipo de dispositivos puede ser utilizado como minas terrestres, principalmente en caminos rurales y brechas, para obstaculizar el ingreso de fuerzas de seguridad a determinadas zonas.

Camargo es considerado un punto estratégico para las organizaciones criminales debido a su ubicación geográfica y a la conexión de sus caminos rurales con otros municipios de la llamada Frontera Chica, así como con rutas que conducen hacia Nuevo León y la frontera con Estados Unidos.

El aseguramiento se suma a otros decomisos registrados en Tamaulipas. En enero de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó el aseguramiento de 211 artefactos explosivos, luego de que se documentara el uso de estos dispositivos y de drones por parte de grupos criminales.

Otro decomiso reciente fue el de 18 drones en Reynosa, municipio que también forma parte de la región fronteriza donde operan distintas células delictivas.

La utilización de explosivos improvisados y aeronaves no tripuladas representa un riesgo adicional para las corporaciones de seguridad y para la población que transita por caminos rurales de esta zona de Tamaulipas.