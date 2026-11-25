Un total de 18 millones 672 mil cigarrillos, presuntamente falsificados, fueron asegurados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante dos operaciones encabezadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El primer decomiso se registró durante la revisión de un contenedor, donde personal aduanero descubrió 861 bultos que almacenaban 10 millones 332 mil cigarrillos, cuya autenticidad fue cuestionada tras detectarse irregularidades relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

En una segunda intervención, mediante mecanismos de análisis de riesgo y una inspección física de mercancías procedentes de Singapur, las autoridades localizaron otros 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos que presentaban indicios de falsificación.

Con estas acciones, las autoridades federales impidieron que un total de mil 695 bultos de productos de tabaco ingresaran al mercado nacional para su comercialización.

La mercancía quedó bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente, mientras se desarrollan los procedimientos legales para determinar posibles violaciones en materia de propiedad intelectual.

La ANAM informó que estas operaciones forman parte de las acciones de vigilancia y fiscalización que se realizan en los puntos de entrada al país para detectar mercancías presuntamente falsificadas, impedir su distribución y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de comercio exterior.