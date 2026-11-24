Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer el recurso de inconformidad 25/2026, ante reiterados incumplimientos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en materia de reparación del daño a la familia Ponce Ríos, originaria de Chihuahua y obligada al desplazamiento interno, desde hace más de 15 años, por condiciones de violencia.

Originarios de las comunidades de El Saucillo y Delicias, en la región centro‑sur de Chihuahua, la familia Ponce Ríos, durante más de 40 años, desarrolló negocios relacionados con el comercio, agricultura y ganadería.

En 2010 la violencia llegó a esa comunidad, con el asesinato de Sigifredo Ponce y sus sobrinos Gerardo y Jonathan, tras padecer una serie de extorsiones, lo que obligó a un grupo de casi 70 personas a abandonar su tierra.

Con el voto en contra de la ministra María Estela Ríos, en la sesión de este martes se aceptó la propuesta del ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar, para atraer el recurso presentado por la familia Ponce Ríos, ante los incumplimientos de la CEAV.

Los quejosos manifiestan que el organismo, reiteradamente, se ha negado a reconocerlos como víctimas, pese a que así lo resolvió la SCJN, en su anterior integración, con una resolución de la Primera Sala, en 2024, y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La SCJN resolvió la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA), para analizar el caso en su pleno, una vez que se turne el acaso a uno de sus integrantes y se presente un proyecto.