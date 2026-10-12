Sheinbaum amplía consulta sobre ley de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

● Como parte del diálogo con la jefa del Ejecutivo Federal, la representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, Yaneth Cruz Gómez, solicitó ampliar el tiempo de consulta y entregó su propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

● “Estamos sentados iguales, porque aquí nadie es más que nadie, como decía Juárez: todos somos iguales ante la ley”, resaltó la presidenta en el diálogo con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano.

Excélsior

● La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la Cuarta Transformación reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho en la Constitución, lo que les permitió tener acceso directo a recursos para la construcción de obras de infraestructura.

En el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, a petición de los pueblos originarios y afromexicano, se amplía el periodo de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Excélsior

“Cuando llegamos nosotros, pues primero hay que hacer una ley general, pero si se reconoce en el 2º constitucional que tiene que haber consulta indígena, pues ni modo que la ley general no surja de los pueblos y de la consulta.

“Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, pero, como bien dice Yaneth, todavía hay temas que es importante que se sigan consultando. Entonces, por eso, pues ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, resaltó en un diálogo con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano.