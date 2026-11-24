Tras concluir la obra civil de los viaductos correspondientes a las nuevas Líneas 4 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, el gobierno de Nuevo León puso en marcha la etapa de pruebas de circulación de los trenes, fase previa indispensable antes de iniciar la operación comercial con pasajeros.

El proyecto, impulsado bajo la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda, contempla la incorporación de 35 kilómetros adicionales a la red ferroviaria urbana, distribuidos a lo largo de 21 estaciones. Para cubrir esta ruta, la entidad adquirió una flota de 13 trenes tipo monorriel, de los cuales seis unidades ya se encuentran en el estado listas para los ensayos operativos.

De acuerdo con el reporte técnico oficial, los trabajos de construcción culminaron tras el montaje de la última de las mil 300 trabes que conforman el trazado de la Línea 6. Con la estructura concluida, las autoridades estatales iniciaron los recorridos de evaluación: en la Línea 4 ya se efectúan desplazamientos sobre el viaducto, mientras que en la Línea 6 dos trenes circularon de manera simultánea sobre sus respectivas vías (A y B) para medir el comportamiento dinámico de la infraestructura.

El proceso de verificación busca garantizar que los convoyes, el suministro de energía eléctrica, los sistemas de señalización y control, así como los patios y talleres, operen de forma sincronizada. Según se informó, toda la obra se desarrolló bajo estándares internacionales de ingeniería, sometiendo tanto el acero como el concreto a pruebas de resistencia y calidad, además de contar con auditorías externas durante la fabricación y el ensamblaje de las piezas.

Conectividad metropolitana y accesibilidad

La expansión busca reconfigurar la movilidad en el área metropolitana de Monterrey mediante tres ejes principales de conexión:

Poniente: La Línea 4 extenderá el servicio hacia el sector poniente de la capital regiomontana.

Oriente y norte: La Línea 6 cubrirá el corredor estratégico hacia los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca.

Terminal aérea: Una extensión directa enlazará la red hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Las nuevas rutas se integrarán con las líneas ya existentes del Metro y con otros sistemas de transporte público local. Asimismo, el diseño arquitectónico de las 21 estaciones incluye elevadores y escaleras eléctricas en su totalidad para garantizar la accesibilidad universal de personas con discapacidad y usuarios con carriolas. Las estaciones Aeropuerto, Gine e Y Griega contarán con equipamiento tecnológico y diseño especial.

Con los trenes ya posicionados sobre las vigas, las autoridades mantendrán el calendario de pruebas técnicas para detectar y corregir posibles desajustes operativos antes de autorizar el primer viaje con usuarios.