Colectivos reconocen apertura de gobierno de Tamaulipas para atender búsqueda de desaparecidos

Representantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas expresaron su reconocimiento a la apertura y disposición del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, tras sostener una reunión directa durante la Mesa de Paz en las instalaciones del C3.

En el encuentro participaron 18 colectivos y activistas independientes, quienes dialogaron con el mandatario estatal sobre la necesidad de consolidar recursos, acompañamiento técnico e infraestructura especializada para agilizar las tareas de localización e identificación humana.

Al término de la sesión, las representantes manifestaron que la interlocución directa con el Ejecutivo estatal representa una oportunidad clave para avanzar en soluciones estructurales.

Edith Pérez Rodríguez, de la asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, subrayó la certidumbre que genera este acercamiento, al tiempo que reiteró el compromiso de las familias de mantener el seguimiento constante a los acuerdos y exigencias.

Por su parte, Graciela Pérez Rodríguez, representante de Milynali Red, destacó el carácter integral de la reunión, enfocada en atender pendientes colectivos más allá de casos particulares. Asimismo, enfatizó la importancia de aprovechar la disposición de la actual administración para institucionalizar mecanismos de trabajo permanente que trasciendan los periodos de gobierno y garanticen la continuidad en las labores forenses y de búsqueda.

La apertura en este momento nos puede dar pie a que se queden muchas cosas establecidas y no se queden paradas para la próxima administración que venga, es un buen momento para dar seguimiento a todo lo pendiente que hay y el gobernador mostró bastante apertura”.

La jornada incluyó compromisos para el fortalecimiento de capacidades en genética forense, personal especializado, jornadas de exhumación y el desarrollo de infraestructura técnica.

Acuerdan construir memorial en honor a desaparecidos

Entre los planteamientos acordados destaca la creación de mesas de trabajo continuas, la participación de las familias en la construcción de políticas de prevención y el proyecto para erigir un memorial en Ciudad Victoria en honor a las personas desaparecidas.

Este diálogo da continuidad a los acercamientos iniciados entre el Gobierno del Estado y los grupos de víctimas, marcando un precedente en la relación institucional al mantener una agenda de trabajo directa con los colectivos.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, se reunió con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Especial

Aunque las representantes valoraron los avances, reafirmaron que continuarán supervisando de cerca el cumplimiento de los compromisos pactados para responder a las demandas de justicia y verdad en la entidad.