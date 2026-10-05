Cofepris alerta por medicamentos falsificados y adulterados; ADerogyl entre ellos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria para advertir a la población sobre los riesgos asociados con el uso o consumo de versiones falsificadas o adulteradas de diversos medicamentos.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos identificados corresponden a ADerogyl®, DARZALEX™ y Simponi®, por lo que llamó a la población, personal médico, farmacias y distribuidores a extremar precauciones antes de adquirirlos o administrarlos.

En el caso de ADerogyl®, Cofepris detectó una versión adulterada del medicamento que contiene retinol, ácido ascórbico y ergocalciferol. La autoridad recomienda verificar cuidadosamente las características del producto y evitar adquirir presentaciones cuya procedencia no pueda ser comprobada.

Respecto a DARZALEX™, medicamento utilizado en tratamientos oncológicos, Cofepris identificó versiones falsificadas de la presentación de 400 mg/20 mL. La dependencia ya ha emitido anteriormente alertas relacionadas con la falsificación de este medicamento y ha advertido que los productos irregulares no ofrecen garantías sobre sus condiciones de fabricación, almacenamiento, calidad y eficacia.

Asimismo, la alerta contempla la falsificación de Simponi® 50 mg/0.5 mL, por lo que la autoridad sanitaria exhortó a no adquirir ni utilizar productos que presenten características irregulares o cuya procedencia sea desconocida.

Cofepris advierte que el consumo o aplicación de medicamentos falsificados o adulterados puede representar un riesgo para la salud, debido a que se desconoce si contienen los ingredientes correctos, si se encuentran en las concentraciones adecuadas o si fueron elaborados y almacenados bajo las condiciones requeridas.

La autoridad recomienda adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formalmente establecidos y autorizados, además de revisar cuidadosamente el empaque, lote, fecha de caducidad y demás elementos de identificación del producto.

En caso de identificar alguno de estos medicamentos con características sospechosas, Cofepris exhorta a la población a no consumirlos ni utilizarlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente. Si una persona presentó alguna reacción adversa o malestar después de recibir un medicamento irregular, también puede realizar el reporte correspondiente ante la autoridad sanitaria.

Las alertas sobre medicamentos forman parte de las acciones de vigilancia sanitaria de Cofepris para identificar productos que puedan representar un riesgo para la población.