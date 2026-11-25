Con una inversión de 31 mil 263 millones de pesos, el Gobierno de México ejecuta la ampliación a dos carriles de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, un proyecto estratégico de 446 kilómetros que prevé generar más de 114 mil 832 empleos y beneficiar directamente a un millón 947 mil 399 habitantes de la Costa Chica de Guerrero y el litoral de Oaxaca antes de su conclusión estimada en diciembre de 2029.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordina este Camino Prioritario por etapas con el objetivo de saldar una deuda histórica en el Pacífico sur, donde las vías estrechas han encarecido los alimentos y dificultado el acceso a servicios básicos de salud y educación desde Marquelia, Copala y Las Vigas hasta Pochutla, Huatulco y el Istmo.

De acuerdo con el balance técnico, las obras arrancaron en 2025 en los tramos Marquelia y Pochutla-Huatulco, logrando la conclusión de ocho puentes y un kilómetro de vía en Guerrero, además de 14 kilómetros en Oaxaca.

Para 2026, la programación contempla avanzar dos kilómetros en Guerrero y 20 kilómetros en Oaxaca, abarcando las rutas Pochutla-Huatulco, Puerto Escondido-San José, el Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas. Al interconectar destinos clave como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco, la modernización vial agilizará el flujo automovilístico y el autotransporte federal.