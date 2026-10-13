Atención a las Causas suma 8.7 millones de trámites y servicios en el país

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la estrategia Atención a las Causas suma 8.7 millones de trámites y servicios, además de acciones en materia educativa, laboral, cultural y deportiva para atender a la población y contribuir a la construcción de paz en el país.

Durante la Conferencia del Pueblo, la funcionaria destacó que las visitas casa por casa y las Ferias de Paz permiten acercar servicios a las comunidades, entre ellos la expedición de actas de nacimiento y la CURP, créditos, oferta educativa y laboral, orientaciones médicas y otros apoyos.

Señaló que estas acciones buscan atender las necesidades de las familias, especialmente de quienes enfrentan dificultades para trasladarse o realizar trámites.

Como parte del Tianguis del Bienestar, indicó que se han beneficiado 36 municipios y 837 localidades, con más de 115 mil familias que recibieron gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados. La jornada más reciente se realizó en Cuautla, Morelos.

En materia de prevención de la violencia, Rodríguez informó que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz suma 14 mil 77 armas de fuego entregadas voluntariamente y de manera anónima a cambio de dinero en efectivo. Además, niñas y niños han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por juguetes educativos.

La secretaria también destacó las acciones dirigidas a las juventudes mediante la estrategia Jóvenes Transformando México, que incluye la construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en municipios con altos índices delictivos.

Reproducir Gobernación reporta 8.7 millones de trámites y servicios con Atención a las Causas

Precisó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han realizado 485 acciones en planteles de ese nivel educativo. Asimismo, los 60 centros México Imparable se encuentran en construcción y más de 40 mil personas han participado en asambleas informativas.

En cuanto a la incorporación de jóvenes al mercado laboral, reportó que más de 168 mil participan en procesos de capacitación mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

También mencionó las iniciativas Boxeando por la Paz y ¡Ponte Pila!, esta última impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para fomentar la actividad física. Como ejemplo, señaló que la Clase Nacional de Baloncesto Bota y Encesta, realizada el 27 de septiembre, reunió a más de 513 mil participantes.

A través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y los Comités de Jóvenes por la Transformación, agregó, se promueve la participación de las juventudes en sus comunidades para identificar necesidades y desarrollar acciones de mejora.

Rodríguez anunció que el próximo 29 de octubre se realizará la Jornada Nacional para el Mural Temático más grande del mundo, con actividades en distintos puntos del país.

En el ámbito cultural, informó que la Secretaría de Cultura realizó en Guerrero el festival Voces por la Paz, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con lo que suman 113 festivales. Añadió que próximamente habrá actividades de artes vivas, cine, música y danza en Puebla, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León.

Finalmente, reconoció el trabajo de las personas servidoras públicas de las 53 instituciones que participan en Atención a las Causas, así como el del Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de quienes integran las Mesas de Construcción de Paz.