Asesinan a dueña de dulcería por negarse a pagar “cobro de piso”

Una mujer propietaria de una dulcería, ubicada en el poblado de Oaxtepec, Morelos, fue asesinada a balazos este jueves, al parecer por negarse a pagar el llamado "cobro de piso".

Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía afuera de la dulcería ubicada sobre la carretera Oaxtepec-Xochimilco, a la altura de la colonia Santa Rosa, perteneciente al municipio de Yautepec.

De acuerdo con testigos, dos sujetos llegaron hasta la dulcería y atacaron a la mujer a quemarropa, para después huir del lugar.

Al parecer, la mujer ya había recibido amenazas por negarse a pagar “cobro de piso”.

Paramédicos arribaron a la zona para auxiliar a la mujer, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el sitio para tratar de dar con los responsables de la agresión, pero hasta el momento no hay detenidos por este ataque.

Violencia paraliza transporte y escuelas en Cuautla

Por Pedro Tonantzin

Apenas esta semana, la espiral de violencia que irrumpió con fuerza los últimos días en Totolapan, se extendió hasta el municipio de Cuautla, Morelos, sumiendo a la población en un ambiente de zozobra, parálisis del transporte público y suspensión generalizada de clases en los centros educativos.

Durante la tarde de este martes, células delictivas perpetraron ataques directos contra el gremio transportista, incendiando al menos cuatro unidades de las rutas 13 y 14, las cuales conectan la cabecera municipal de Cuautla con Totolapan. La embestida criminal detonó el cese de operaciones de decenas de concesionarios por falta de garantías de seguridad.

Como consecuencia del temor generalizado, este miércoles las escuelas de diversos niveles educativos amanecieron cerradas y las calles lucieron semi desiertas. Pese al despliegue de operativos de refuerzo por parte de corporaciones de seguridad pública desde la madrugada, la frecuencia de unidades de pasajero fue mínima, complicando la movilidad de miles de trabajadores.

El sentir de indefensión predomina entre las y los habitantes de Cuautla, quienes expresan su angustia ante una crisis de seguridad que impacta directamente en su vida cotidiana:

Estamos perdiendo trabajos, escuela, educación, se está perdiendo todo poco a poco aquí en Cuautla. Tengo miedo porque sé que si hablo algo me puede suceder, pero estamos realmente preocupados de salir a trabajar y perder la vida de manera indirecta por estas guerras", relató un ciudadano de forma anónima.

La escalada de tensión se enmarca en las recientes acciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, institución que confirmó haber solicitado al menos 10 órdenes de aprehensión en contra de mandos criminales que operan en la región de Totolapan.

A dichos líderes se les atribuye la privación ilegal de la libertad de personal ministerial, a quienes utilizaron como rehenes para forzar la liberación de un objetivo prioritario identificado como "El Güero del Gym”.