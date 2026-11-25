Una camioneta con peregrinos procedentes de Puebla que se dirigía al Santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila chocó de frente contra un camión este 25 de noviembre en la carretera local 178 en el paraje El Campamento, kilómetro 11+800, en el tramo San Lucas El Vidrio-Santa Catarina Juquila, en Oaxaca.

De acuerdo con un reporte de la Policía Vial del Estado, que abanderó este hecho de tránsito originado por la falta de precaución y exceso de velocidad, en el accidente se vieron involucrados una camioneta marca Honda, tipo CRV, color azul marino, placas de circulación TUX222A del estado de Puebla, conducida por J.L.S.P., originario de Tecamachalco, Puebla, y el camión tipo plataforma, marca Ford, con placas del Servicio Público Federal (SPF) 230EP9, conducido por C.I.P.H.

En el incidente resultaron lesionados tres ocupantes de la camioneta marca Honda, tipo CRV, identificados como P.G.P., de 22 años de edad, A.P.O., de 55 años de edad y C.Y.S.M., de 10 años de edad, todos ellos originarios de Tecamachalco, Puebla.

Los tres fueron trasladados a bordo de la ambulancia sin número económico del Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila al Hospital Básico Comunitario de esa municipalidad para su valoración médica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso en marcha un operativo especial de seguridad y vialidad para prevenir accidentes, brindar acompañamiento a las caravanas de peregrinos que se dirigen al Santuario de la Virgen de Juquila, en la víspera de la festividad el 8 de diciembre, y mantener vigilancia en los principales tramos carreteros que conducen al destino religioso, asentado en la Sierra Sur.

El despliegue contempla la participación de la Policía Vial Estatal, la Policía Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C5i), cuyos elementos realizarán patrullajes preventivos y vigilancia permanente ante el aumento de la circulación peatonal y vehicular.

La movilización de fieles durante esta temporada representa un desafío para la seguridad carretera, debido a que muchas personas realizan recorridos a pie, en bicicleta o mediante caravanas de vehículos.