Tiroteo en oficina de correos de Iowa deja tres personas hospitalizadas; hay un detenido

Tres personas fueron hospitalizadas y un sospechoso quedó bajo custodia tras un tiroteo registrado en una oficina de correos ubicada cerca del centro de Des Moines, en el estado de Iowa, Estados Unidos.

El sargento de la policía local, Paul Parizek, informó que las autoridades recibieron varias llamadas telefónicas desde el interior del edificio, en las que se alertaba sobre una persona que estaba disparando en el segundo piso.

Recibimos varias llamadas telefónicas desde el interior de la oficina de correos informando de que… alguien estaba disparando en el segundo piso”, declaró Parizek ante los medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario, las víctimas presentaban lesiones que no ponían en peligro sus vidas. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer de inmediato sus identidades ni la del sospechoso.

El sospechoso fue detenido en las inmediaciones de la oficina postal, según informó la policía. El inmueble se encuentra al norte del centro de Des Moines, aproximadamente a una milla del edificio del Capitolio estatal.

Videos difundidos en redes sociales mostraron un amplio despliegue de emergencia en la zona, con personal equipado con cascos tácticos y más de una docena de vehículos policiales.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Gobernadora de Iowa confirma que hay un detenido

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, informó que se encontraba en comunicación con el Departamento de Seguridad Pública estatal tras recibir reportes sobre el tiroteo en la Oficina de Correos Principal de Des Moines.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, confirmó que el presunto tirador estaba bajo custodia y que las investigaciones continuaban.

El sospechoso tirador está bajo custodia y la investigación está en curso”, escribió.

Reynolds también señaló que las autoridades seguían de cerca la situación y expresó su solidaridad con las personas involucradas, además de agradecer la respuesta de los cuerpos de seguridad.