La ciudad de San Francisco, California, se encuentra bajo alerta ante el riesgo de inundaciones provocado por la coincidencia de mareas extraordinarias y lluvias intensas previstas para este miércoles, una combinación que amenaza las zonas bajas de la bahía y complica los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor movilidad en Estados Unidos.

Las condiciones meteorológicas podrían agravarse por la influencia de El Niño, que este año presenta una intensidad inusual y contribuye a elevar los riesgos asociados con los fenómenos oceánicos y las precipitaciones.

La preocupación de las autoridades aumentó después de que la bahía de San Francisco registrara el martes una marea récord para un mes de noviembre. Aunque algunas áreas costeras quedaron inundadas, hasta ese momento no se reportaban daños importantes.

Las autoridades prevén una nueva subida extraordinaria del nivel del mar alrededor de las 11:00 horas locales (18:00 GMT), con la posibilidad de acercarse o superar una marca histórica registrada hace más de cuatro décadas.

El antecedente corresponde a 1983, cuando el nivel del mar alcanzó aproximadamente 2.6 metros, una referencia que vuelve a cobrar relevancia ante las condiciones actuales.

El riesgo no se limita al incremento de la marea. El fuerte oleaje también podría intensificar las inundaciones en distintos puntos del litoral.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, advirtió sobre la magnitud del fenómeno y señaló que las olas podrían alcanzar alturas de entre seis y nueve metros.

Con el fuerte oleaje previsto, olas de entre seis y nueve metros golpearán la costa y también alcanzarán algunas zonas de la bahía", escribió el martes en la red social X.

Ante el peligro, el servicio meteorológico local lanzó una advertencia directa a los habitantes: "¡No arriesgue la vida!".

Un kayakista remando sobre una carretera inundada durante una marea alta extrema en Mill Valley, California, AFP

Lluvias intensas elevan el peligro de inundaciones urbanas

Uno de los principales riesgos está relacionado con la capacidad del sistema de drenaje de San Francisco para absorber las precipitaciones previstas durante la noche.

Las autoridades advierten que la combinación de lluvia, viento y aumento del nivel del mar podría provocar que el agua regrese por las alcantarillas antiguas y estrechas de la ciudad.

Este fenómeno representa una amenaza adicional porque las redes de drenaje podrían encontrarse saturadas por las lluvias, mientras las mareas dificultan la evacuación del agua hacia la bahía.

Por ello, las zonas costeras y los sectores urbanos con menor elevación figuran entre los puntos que requieren mayor vigilancia.

Aeropuerto de San Francisco advierte sobre complicaciones

La alerta también tiene consecuencias para el transporte aéreo y terrestre, debido a que el fenómeno coincide con el periodo de mayor movimiento de viajeros por el Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves en Estados Unidos.

El aeropuerto internacional de San Francisco, ubicado junto a la bahía y particularmente expuesto a las condiciones costeras, recomendó a los pasajeros reconsiderar sus planes de viaje ante la posibilidad de afectaciones meteorológicas.

La advertencia llega en una fecha especialmente sensible para la movilidad nacional, cuando miles de personas se trasladan para reunirse con familiares y participar en las celebraciones.

Las autoridades instaron a consultar las condiciones de los vuelos y mantenerse atentos a las alertas oficiales antes de salir hacia el aeropuerto.

El Niño y el calentamiento global intensifican el riesgo costero

Las mareas excepcionales que afectan a la región responden a un fenómeno astronómico conocido como mareas vivas, que ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, lo que incrementa la amplitud de las mareas.

Sin embargo, las condiciones actuales incorporan otros factores que pueden agravar sus consecuencias.

El calentamiento global contribuye al aumento del nivel del mar debido al calentamiento y la expansión térmica de los océanos, lo que eleva la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a las mareas extraordinarias.

A este escenario se suma El Niño, un fenómeno climático caracterizado por el incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica.

En determinadas regiones, sus efectos pueden favorecer precipitaciones más intensas e inundaciones, mientras que en otras pueden agravar las condiciones de sequía.