Rusia lanza ataque contra infraestructura energética de Ucrania; desafía tregua promovida por Trump

Rusia lanzó durante la noche un ataque masivo contra instalaciones energéticas y objetivos estratégicos en Kiev y otras regiones de Ucrania, en una ofensiva que ocurre pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua energética que buscaba reducir los ataques contra infraestructura crítica.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el operativo estuvo dirigido contra instalaciones que, según Moscú, prestan servicio al complejo militar e industrial ucraniano, así como al Ejército de Ucrania.

De acuerdo con las autoridades rusas, en la ofensiva se utilizaron armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones de ataque.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que las fuerzas rusas lanzaron 39 misiles balísticos y 120 drones contra distintos puntos del país.

Según el mandatario, varios de los proyectiles impactaron infraestructura energética e instalaciones consideradas críticas para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Zelenski afirmó que alrededor de 600 mil personas quedaron sin suministro de electricidad tras los ataques y reportó daños adicionales en instalaciones vinculadas con los sectores petrolero y gasístico.

Entre los blancos alcanzados se encuentra el centro de procesamiento de datos de ATM Ukrsibbank, que ya había sido atacado previamente en días recientes.

Tras los bombardeos, el mandatario ucraniano pidió una respuesta internacional más contundente contra Rusia.

A través de sus redes sociales, solicitó directamente a Estados Unidos y a Donald Trump aplicar nuevas sanciones utilizando las facultades contempladas en la denominada ley Graham, aprobada recientemente por el Congreso estadounidense.

Zelenski sostuvo que gran parte de la infraestructura atacada formaba parte de los sectores que debían quedar protegidos bajo la tregua energética anunciada por Washington.

Rusia sostiene que el acuerdo nunca entró en vigor

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el alto al fuego energético no llegó a concretarse formalmente, por lo que Rusia considera que no está incumpliendo ningún compromiso.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que nunca se definieron públicamente los alcances específicos de la propuesta presentada por Estados Unidos.

"El acuerdo no se llegó a concretar", sostuvo Peskov al referirse a la tregua impulsada por Trump.

Zelenski también denunció que Ucrania no recibió advertencias anticipadas sobre el lanzamiento de los misiles balísticos, algo que habitualmente ocurre gracias a la cooperación con países aliados.

Según el mandatario, los sistemas de detección identificaron algunos de los proyectiles cuando ya se encontraban cerca de Kiev.

La ofensiva rusa ocurre en medio de crecientes diferencias entre Washington y Kiev respecto a la estrategia militar del conflicto.

Estados Unidos había advertido previamente al gobierno ucraniano sobre posibles restricciones en el intercambio de inteligencia si continuaban los ataques contra refinerías de combustible en territorio ruso, debido al impacto que esas acciones podrían tener sobre los acuerdos de la distribución de diésel ruso en el mercado internacional.