Papa León XIV anuncia cirugía tras revisión médica: ¿por qué irá al quirófano?

El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una cirugía en los próximos días para extirparle un nódulo detectado en uno de sus pulmones, el cual fue localizado en una fase muy temprana.

El Pontífice dio a conocer la noticia ante miles de fieles al término del rezo del Ángelus, donde explicó que el hallazgo se produjo durante una revisión médica reciente.

Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, señaló.

Asimismo, indicó que los especialistas recomendaron una intervención quirúrgica para retirar el nódulo, decisión que tomó siguiendo las indicaciones médicas.

Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, expresó.

Tras compartir la noticia, León XIV agradeció a los fieles por sus muestras de apoyo y pidió que continúen orando por su salud.

¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!”, manifestó.

De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias del Vaticano, la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma. Se estima que el Papa permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana.

Tras el anuncio, comenzaron a difundirse mensajes de solidaridad y deseos de pronta recuperación por parte de comunidades católicas, autoridades italianas y representantes de distintos sectores.

Entre las primeras muestras de apoyo destacaron las del presidente de Italia, Sergio Mattarella, y de la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, quienes expresaron sus buenos deseos para la recuperación del Pontífice.