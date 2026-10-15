Suman 27 estudiantes y un profesor muertos tras derrumbe en escuela de Pakistán

Al menos 28 personas, entre ellas 27 estudiantes menores de 13 años y un profesor, murieron tras el derrumbe del techo de la Escuela Al-Khairen, ubicada en la ciudad de Peshawar, en Pakistán. El saldo fue confirmado este jueves por un portavoz del Hospital Lady Reading, donde también fueron atendidas personas lesionadas por el incidente.

De acuerdo con Mohammad Asim, portavoz del centro médico, los estudiantes y el profesor llegaron sin vida al hospital, junto con más de una docena de personas heridas. Las autoridades informaron que más de 40 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas se encuentran en estado crítico.

El desplome movilizó a los equipos de emergencia, que trabajan para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los restos del inmueble. El accidente ocurrió en un país donde los derrumbes de edificios son frecuentes y las normas de construcción suelen incumplirse.

El Ejército paquistaní participa en las labores de rescate junto con otras agencias para encontrar a personas bajo los escombros. Foto: Especial.

Ejército participa en las labores de rescate

El personal del Ejército de Pakistán participa en una operación conjunta con otras agencias de rescate y socorro para localizar y liberar a las personas que permanecen bajo los escombros.

Las labores se desarrollan mientras las autoridades atienden a los heridos y buscan garantizar la asistencia médica necesaria para quienes resultaron afectados por el derrumbe.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su profundo pesar por las vidas perdidas y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. También rezó por la pronta recuperación de las personas lesionadas y ordenó a las autoridades proporcionar toda la asistencia médica posible a los heridos.

Derrumbes de edificios, un problema recurrente en Pakistán

El accidente se suma a otro caso ocurrido hace unos meses en Lahore, donde el techo de un centro de clases particulares se desplomó y provocó la muerte de más de una docena de niños.

En Pakistán, los derrumbes de edificios son frecuentes debido a que las normas de construcción a menudo no se cumplen. Muchas estructuras se levantan con materiales de baja calidad, mientras que las medidas de seguridad suelen ignorarse para reducir costos.

Estas condiciones representan un problema recurrente en el país, donde el incumplimiento de las disposiciones de construcción se relaciona con el riesgo de colapsos.

*mcam