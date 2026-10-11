Lula propone más descanso a trabajadores rumbo al balotaje en Brasil; Bolsonaro lo tacha de “oportunista”

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabezó el domingo una multitudinaria manifestación en Sao Paulo para defender el aumento de los días de descanso laborales, una de sus apuestas de cara al balotaje ante el derechista Flávio Bolsonaro.

Una marea de personas acompañó al mandatario izquierdista, que busca su cuarto periodo en el poder, en la emblemática Avenida Paulista teñida del rojo de su Partido de los Trabajadores (PT), sin estimaciones independientes disponibles sobre del número de asistentes.

A dos semanas de la elección las encuestas dan como favorito al hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). En un intento por ganar terreno al senador, que obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, Lula busca convertir la mejora de las condiciones laborales en una bandera electoral.

El presidente destacó que el Senado prevé votar el miércoles la aprobación de un proyecto conocido como "fin de la escala 6x1", que propone dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno como actualmente y reduce de 44 a 40 horas el límite de la jornada semanal.

A dos semanas de la elección las encuestas dan como favorito al hijo del expresidente Jair Bolsonaro. AFP

Lula desafió al partido de su adversario antes de recorrer la Avenida Paulista rodeado de banderas del PT. Bolsonaro "tiene que decir si está a favor de que los trabajadores descansen más o de que continúen trabajando más", afirmó a periodistas.

Aún no está claro que el gobierno reúna los apoyos suficientes para sacar la reforma adelante. El proyecto fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados.

Bolsonaro, que propone un plan de recortes al gasto público inspirado en el presidente argentino Javier Milei, califica la propuesta de "oportunista".

Creo que Brasil tiene que mantenerse en la línea de preservar los derechos que ya tenemos para los trabajadores, Lula en este momento necesita que el pueblo esté con él en la lucha para mantener los derechos", dijo a la AFP María Marta Nascimento de Lima, una funcionaria de 40 que marchaba en Sao Paulo.

"Estoy aquí para poder luchar por los derechos que hemos conquistado y para que no haya ningún retroceso", aseguró Robert Eduardo, trabajador de una empresa de servicios de salud.

Lula cierra su mandato con el desempleo en mínimos históricos, aunque con preocupaciones de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo, según encuestas.

Según miembros de su campaña, el mandatario confía en que la aprobación del proyecto impulse la remontada para el balotaje.

Con información de AFP