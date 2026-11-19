Un reconocido científico, Michael Freeman concluyó tras un año de investigaciones que Jeffrey Epstein no se suicidó en su celda en el 2019, sino que fue asesinado tras un forcejeo y luego colgado para aparentar que se quitó la vida.

Freeman es, además de científico forense, el editor en jefe de la publicación especializada Journal of Forensic and Legal Medicine (Revista de Medicina Forense y Legal).

Freeman analizó a lo largo de un año el expediente de la autopsia de Epstein que le proporcionó Mark Epstein, hermano del controvertido abusador. Encontró que marca de la ligadura en el cuello de Epstein era profunda, irregular y ramificada en forma de Y, lo que, dijo, es inconsistente con la línea suave e inclinada esperada en alguien que se colgó.

También citó una “hemorragia profunda en el hombro izquierdo y otras lesiones” como evidencia de una “agresión y lucha”, hallazgos que contradicen las conjeturas del médico forense que examinó el cuerpo inicialmente.

Las imágenes, muchas de ellas demasiado espantosas para incluirlas, muestran claramente marcas en el cuello de Epstein, que el científico forense Dr. Michael Freeman afirmó esta semana que podrían haber sido el resultado de un estrangulamiento.

También muestran la imagen más completa de la celda de Epstein dentro del Centro Correccional Metropolitano (MCC), la prisión de Manhattan donde fue hallado sin vida en agosto del 2019, tras su arresto por encontrarle pornografía infantil.

Freeman fue el experto que la fiscalía consultó en el juicio al policía Derek Chauvin, acusado del asesinato de George Floyd en Minneapolis, cuya muerte propició el movimiento de Las vidas negras importan.

El forense de Nueva York insiste en que la muerte de Epstein fue suicidio.

El Departamento de Justicia informó cuatro años después de esa muerte que se debió a una combinación de “negligencia, mala conducta y fallas manifiestas en el desempeño laboral” de la Oficina de Prisiones, que dio a Epstein una oportunidad para quitarse la vida.