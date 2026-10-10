India detiene al líder del movimiento de las “cucarachas” y a miles de manifestantes en Nueva Delhi

La policía india detuvo al líder del popular movimiento juvenil de las "cucarachas" junto a miles de manifestantes que se preparaban para participar de una gran protesta en Nueva Delhi contra la Comisión Electoral del país, según informó el grupo este sábado.

La protesta era la culminación de semanas de movilización opositora tras denuncias de irregularidades durante una revisión del censo electoral a nivel nacional realizada por la Comisión Electoral (CEI).

Abhijeet Dipke, fundador del "Partido del Pueblo de las Cucarachas" (CJP), y otros dos dirigentes de esa formación fueron detenidos antes de desembarcar de un vuelo en la capital, indicó el grupo en un comunicado.

Se les está negando el acceso a sus abogados y están incomunicados", señaló la organización, añadiendo que los tres habían sido trasladados a "un lugar no revelado".

El CJP —que surgió en mayo como un movimiento satírico en línea— también informó que miles de manifestantes fueron detenidos en Nueva Delhi mientras intentaban marchar hacia el lugar principal de la protesta, Jantar Mantar.

"Más de 15 mil manifestantes han sido detenidos", declaró Ajinkya Shinde, líder del CJP, en una conferencia de prensa en Delhi.

Según el diario The Hindu, más de 5 mil personas fueron detenidas desde primera hora de la mañana.

Diversos medios de comunicación, entre ellos "Scroll" y "Newslaundry", señalaron que algunos de sus periodistas también habían sido detenidos brevemente.

La policía no ha divulgado ningún recuento de las detenciones.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió la liberación "inmediata" y "sin condiciones" de todas las personas "detenidas arbitrariamente" en Nueva Delhi, señaló un portavoz, Thameen Al-Kheetan.

La misión de India ante la ONU en Ginebra respondió que esas preocupaciones eran "infundadas".

Desde hace varias semanas, el opositor Partido del Congreso y el movimiento de las "cucarachas" protestan contra una revisión de las listas electorales que se ha traducido en la eliminación de 130 millones de inscritos, según la prensa.

Sus detractores afirman que esa revisión apunta a excluir a las minorías, especialmente a los musulmanes, y a las poblaciones más vulnerables, en beneficio del Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro ultranacionalista hindú Narendra Modi.

La CEI desmintió cualquier irregularidad en el procedimiento, afirmando que la revisión tenía como objetivo eliminar a votantes duplicados y no elegibles, incluidos los "inmigrantes ilegales extranjeros".

Antes de la protesta, las autoridades de la capital desplegaron miles de policías, cerraron decenas de estaciones de metro, cancelaron más de 200 trenes y suspendieron temporalmente el servicio de internet móvil en los alrededores del lugar de la manifestación.

Al frente de la manifestación, el líder de la oposición Rahul Gandhi llamó a la población a no dejarse disuadir por la represión y a continuar con la movilización.

"Sigan manifestándose", lanzó el diputado del Partido del Congreso en redes sociales. "Señor Modi, haga lo que quiera (...), arresten a los dirigentes, arresten a los jóvenes, arréstennos a todos (...): no cederemos".