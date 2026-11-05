¿Habrá recuento de votos en Mississippi? Votos por correo podría reducir la ventaja demócrata

La contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos por Mississippi continúa sin definirse, luego de que el demócrata Scott Colom y la senadora republicana en funciones Cindy Hyde-Smith registraran resultados prácticamente empatados. Con el 96% de los votos escrutados, Colom mantiene una ventaja mínima, mientras las autoridades estatales esperan contabilizar los sufragios que todavía están pendientes.

De acuerdo con la Oficina del Secretario de Estado de Mississippi, hasta la mañana del miércoles no se había iniciado ningún procedimiento de recuento. Aunque los márgenes extremadamente estrechos suelen generar expectativas de una revisión de los resultados, la legislación estatal no contempla un proceso formal de este tipo.

La diferencia entre ambos candidatos era de apenas unas decenas de votos en las primeras actualizaciones, aunque los resultados disponibles hasta la noche del miércoles mostraban una ventaja de poco más de mil sufragios para el demócrata.

¿Cómo van los resultados de la elección?

Hasta la noche del miércoles, Scott Colom tenía el 49% de los votos, frente al 48.9% de Cindy Hyde-Smith. El candidato independiente Ty Pinkins registraba el 2.1%, con el 96% de los sufragios esperados contabilizados.

En cifras, Colom acumulaba 464 mil 926 votos, es decir, mil 138 más que Hyde-Smith, quien había obtenido 463 mil 788. Por su parte, Pinkins sumaba 19 mil 934 sufragios.

El resultado representa una sorpresa en Mississippi, un estado tradicionalmente republicano. En las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump obtuvo allí el 61% de los votos, mientras que Hyde-Smith consiguió el 54% en su elección al Senado de 2020.

La republicana había llegado inicialmente al cargo en 2018, después de ser designada para ocupar el escaño.

La Oficina del Secretario de Estado confirmó a ABC News que Mississippi no tiene un procedimiento formal para solicitar o iniciar un recuento de votos.

Según la dependencia, los candidatos no pueden pedir directamente que se realice uno y tampoco existe un mecanismo para que se active de manera automática cuando la diferencia entre los aspirantes es reducida.

Sin embargo, una vez que las elecciones sean certificadas, los candidatos pueden solicitar una inspección de las urnas y revisar los materiales electorales. Si durante ese proceso identifican posibles irregularidades, tienen la opción de presentar una impugnación ante las autoridades judiciales.

Por ahora, la estrecha diferencia entre Colom y Hyde-Smith no ha derivado en un procedimiento de recuento.

Votos por correo y provisionales pendientes

Uno de los factores que todavía podría modificar el resultado es la contabilización de los votos por correo y de las papeletas provisionales, conocidas en Mississippi como votos por declaración jurada.

La legislación estatal permite que las papeletas enviadas por correo lleguen hasta cinco días hábiles después de la jornada electoral. Para ser consideradas válidas, deben tener un matasellos del día de las elecciones o de una fecha anterior. El plazo para recibirlas concluye el 10 de noviembre de 2026.

También podrían quedar sufragios provisionales por procesar. Este mecanismo permite que una persona pueda votar incluso cuando su dirección no aparece en el registro electoral correspondiente a su distrito.

El equipo de campaña de Scott Colom señaló el martes por la noche que considera que todavía podrían quedar alrededor de 15 mil votos provisionales por contabilizar. No obstante, la Oficina del Secretario de Estado indicó a ABC News que no puede proporcionar una cifra definitiva.

El secretario de Estado de Mississippi, Michael Watson, informó el miércoles por la tarde que había alrededor de 3 mil 600 votos por correo pendientes que podrían recibirse durante los siguientes cinco días hábiles.

Además, señaló que existe un número desconocido de votos por declaración jurada que deberán procesarse dentro del plazo de 10 días que tienen los condados para certificar sus resultados.

La fecha límite para completar la certificación electoral es el 13 de noviembre.