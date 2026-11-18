El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta diez mil dólares de recompensa a quien proporcione informes confidenciales que permitan impactar los flujos de capitales de los cárteles.

El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de los cárteles y organizaciones transnacionales designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras”, según anuncio publicado este miércoles.

El anuncio dice que los interesados pueden emplear métodos de comunicación cifrada, como la plataforma Signal y la comunicación mediante mensajes y correos electrónicos protegidos en Tor.

Dice que los cárteles “están involucrados en esquemas delictivos de generación de ingresos a gran escala, incluidos el robo de combustible, el narcotráfico, las transacciones de bienes raíces y el secuestro”, además del narcotráfico.

El anuncio dice que el objetivo de la campaña de recompensas es “la interrupción de las fuentes de ingresos y mecanismos claves de facilitación financiera de los cárteles internacionales”.

Estos son tipos de informaciones que detalla el aviso:

Contribuciones financieras a los cárteles de parte de donantes y facilitadores financieros

Transacciones significativas de parte de instituciones financieras y casas de cambio que benefician a estos cárteles

Robo de combustible y otros esquemas financieros ilícitos de estos cárteles

Empresas o inversiones propiedad de, o controlados por, estos cárteles y sus financieros

Empresas fachadas, vinculadas a estos cárteles o dedicadas a transacciones financieras en su nombre

Esquemas delictivos que involucran a miembros del cártel y partidarios que benefician económicamente a la organización

Empresas entre instituciones financieras formales y estos cárteles