EU ofrece diez millones de dólares por pistas para interrumpir flujos de capital de cárteles
EU lanzó una campaña de recompensas para recibir pistas confidenciales sobre las redes financieras y el lavado de dinero de los cárteles.
El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta diez mil dólares de recompensa a quien proporcione informes confidenciales que permitan impactar los flujos de capitales de los cárteles.
El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de los cárteles y organizaciones transnacionales designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras”, según anuncio publicado este miércoles.
El anuncio dice que los interesados pueden emplear métodos de comunicación cifrada, como la plataforma Signal y la comunicación mediante mensajes y correos electrónicos protegidos en Tor.
Dice que los cárteles “están involucrados en esquemas delictivos de generación de ingresos a gran escala, incluidos el robo de combustible, el narcotráfico, las transacciones de bienes raíces y el secuestro”, además del narcotráfico.
El anuncio dice que el objetivo de la campaña de recompensas es “la interrupción de las fuentes de ingresos y mecanismos claves de facilitación financiera de los cárteles internacionales”.
Estos son tipos de informaciones que detalla el aviso:
- Contribuciones financieras a los cárteles de parte de donantes y facilitadores financieros
- Transacciones significativas de parte de instituciones financieras y casas de cambio que benefician a estos cárteles
- Robo de combustible y otros esquemas financieros ilícitos de estos cárteles
- Empresas o inversiones propiedad de, o controlados por, estos cárteles y sus financieros
- Empresas fachadas, vinculadas a estos cárteles o dedicadas a transacciones financieras en su nombre
- Esquemas delictivos que involucran a miembros del cártel y partidarios que benefician económicamente a la organización
- Empresas entre instituciones financieras formales y estos cárteles
- Transferencias de fondos y material de o a estos cárteles y sus operativos