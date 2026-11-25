México quedó fuera, por ahora, de los 14 socios comerciales, incluidos China y la Unión Europea, a los que el gobierno de Estados Unidos propuso nuevos aranceles para combatir lo que denomina “exceso estructural de capacidad industrial”.

Ayer, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció los gravámenes, tras completar una investigación de ocho meses bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que abarcó a 16 socios, y libró sólo a México y Noruega.

En un comunicado, el gobierno de Donald Trump precisó que, por el momento, el Representante Comercial no ha emitido determinaciones respecto a México ni a Noruega, mientras siguen las conversaciones bilaterales.

El jefe del USTR, Jamieson Greer, dijo en entrevista televisiva que el proceso de negociación con México todavía está en curso y que continúa conversando también con Canadá, su otro socio comercial norteamericano, con el que todavía tiene algunos puntos de desacuerdo.

Estados Unidos descartó, por el momento, imponer nuevos aranceles a México como resultado de la investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense Reuters

Greer destacó el trabajo constante con México y recordó la reunión de Trump con Claudia Sheinbaum en la cumbre de APEC en Shenzhen, China, donde dijo haber tenido muy buenas pláticas.

Los nuevos aranceles, que oscilan entre 20% y 40%, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas. Se suman a la tarifa de 10% anunciada a finales de julio pasado para 60 naciones.

Entre los países a los que se aplicarán los nuevos gravámenes destacan Malasia, Japón, Corea del Sur, India, Tailandia, Vietnam y Suiza, entre otros.

México esquiva, por ahora, nuevos aranceles de Trump

México no fue incluido, por ahora, en el grupo de 14 socios comerciales, incluidos China y la Unión Europea, a los que el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump propuso nuevos aranceles con el fin de combatir lo que denomina “exceso estructural de capacidad industrial”.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) anunció los aranceles tras completar una investigación de ocho meses, en virtud de la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales de la Ley de Comercio de 1974, que abarcó a 16 socios comerciales, de los cuales sólo México y Noruega salieron librados por el momento.

Por el momento, el Representante Comercial no ha emitido determinaciones respecto a México ni a Noruega”, indicó un comunicado del USTR esta mañana.

Estados Unidos sigue en conversaciones con México sobre el comercio y el control de insumos de fabricación provenientes de China, dijo el jefe (USTR), Jamieson Greer.

Cuartoscuro.

México y EU mantienen negociaciones comerciales

En una entrevista con CNBC, Greer aclaró que el proceso de negociación con México todavía está en curso y que continúa conversando también con Canadá, su otro socio comercial norteamericano, con el que todavía tiene algunos puntos de desacuerdo.

El titular de la USTR destacó que Estados Unidos ha mantenido un trabajo constante con México y recordó que Trump tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior en el marco de la cumbre de la APEC, en Shenzhen, China.

Hemos tenido muy buenas conversaciones con México”, dijo a los medios locales.

Aranceles de hasta 40% contra la sobreproducción industrial

Los nuevos recargos, que se suman a los de al menos 10% anunciados a finales de julio y que afectan a unos 60 países con el pretexto de combatir el trabajo forzoso, se presentan al finalizar una investigación iniciada en marzo por la oficina de Greer.

El gobierno estadunidense considera que el uso de subvenciones por parte de los países afectados provoca una sobreproducción industrial que acaba perjudicando a las empresas estadunidenses.

Estos gravámenes, que oscilan entre 20% y 40%, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.

La investigación del USTR es un episodio más en la guerra comercial proteccionista de la administración Trump luego del fracaso de los aranceles globales y recíprocos impuestos el año pasado, los cuales fueron anulados por la Suprema Corte y por el tribunal comercial de Estados Unidos.

Los países afectados por los aranceles de Trump