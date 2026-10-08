EU abre investigaciones por fraude de visas; Microsoft y nueve universidades quedan bajo revisión

El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de investigaciones relacionadas con el uso de programas de visas para trabajadores y académicos extranjeros, una medida que coloca bajo la lupa a Microsoft y a nueve universidades de prestigio, entre ellas Harvard, Yale, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente JD Vance, quien aseguró que las pesquisas buscan determinar si algunas empresas y centros educativos utilizaron mecanismos migratorios para contratar mano de obra extranjera en perjuicio de trabajadores estadounidenses.

Nueve universidades bajo investigación

Durante una conferencia sobre presunto fraude migratorio, Vance afirmó que el gobierno investigará a Harvard University, Yale University, Stanford University, Brown University, University of Pittsburgh, University of California Davis, California Institute of Technology (Caltech), Arizona State University y Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Según el vicepresidente, las investigaciones se enfocarán en el uso de visas de intercambio J-1, un programa que permite a investigadores, académicos y estudiantes extranjeros realizar actividades temporales en Estados Unidos.

Vance sostuvo que algunas universidades estarían utilizando estas visas en proporciones superiores al promedio nacional y argumentó que ello podría afectar oportunidades laborales para investigadores y estudiantes estadounidenses.

Microsoft, principal objetivo de las críticas

Vance lanzó fuertes críticas contra Microsoft y aseguró que la compañía será suspendida de un programa utilizado para tramitar la residencia permanente de trabajadores que ingresan al país mediante visas H-1B.

El vicepresidente argumentó que la empresa realizó aproximadamente 6 mil despidos mientras continuaba beneficiándose de miles de visas H-1B y solicitudes de residencia para personal extranjero.

No ha habido ninguna empresa en Estados Unidos que haya abusado más del sistema que Microsoft", afirmó Vance durante la conferencia.

Debate sobre las visas H-1B

Las visas H-1B permiten a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros especializados en áreas como tecnología, ingeniería y ciencias cuando argumentan dificultades para cubrir esas vacantes con personal local.

La administración de Donald Trump ha cuestionado repetidamente este sistema, al considerar que puede utilizarse para reducir costos laborales o sustituir trabajadores estadounidenses.