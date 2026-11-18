La demócrata Mary Peltola obtuvo la victoria en la elección al Senado por Alaska, convirtiéndose en la última candidata en definir una contienda pendiente tras los comicios del 3 de noviembre y ampliando la mayoría demócrata en la Cámara Alta de Estados Unidos.

De acuerdo con las proyecciones electorales, Peltola alcanzó el 50.1 % de los votos, superando al senador republicano en funciones, Dan Sullivan, quien obtuvo el 46.1 % de los sufragios.

Con este resultado Mary Peltola se convierte en la primera candidata demócrata que gana una elección al Senado por Alaska desde 2008, cuando Mark Begich derrotó al republicano Ted Stevens.

Su triunfo representa uno de los resultados más destacados de la reciente jornada electoral y consolida el avance demócrata en la Cámara Alta.

La victoria en Alaska permitió a los demócratas aumentar su representación en el Senado hasta 56 escaños, frente a los 44 que permanecen en manos republicanas.

Además de Alaska, el partido logró recuperar posiciones en estados considerados estratégicos como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

La campaña estuvo marcada por acusaciones de sectores republicanos que señalaron un presunto intento de dividir el voto conservador mediante la participación de un candidato independiente con un nombre similar al del senador republicano.

Sin embargo, Daniel J. Sullivan Jr., quien compitió como independiente, obtuvo 4 mil 684 votos, una cifra menor a la diferencia registrada entre Peltola y el senador republicano.

El resultado electoral se suma a la victoria proyectada días antes para Jonathan Kreiss-Tomkins en la elección para gobernador de Alaska.

Con ese resultado, el Partido Demócrata recuperó la gubernatura estatal por primera vez desde 2002.

El escrutinio en Alaska se prolongó más que en otros estados debido a las complejas condiciones geográficas de la región y a las reglas que permiten contabilizar votos enviados por correo desde el extranjero hasta varios días después de la elección.