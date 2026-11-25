Cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Nigeria por su presunta participación en la operación de un laboratorio clandestino de metanfetamina, cuyo producto y materiales decomisados tienen un valor estimado de 226.8 millones de dólares, informó la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA).

El operativo se realizó el 11 de noviembre en el estado de Enugu, al sureste del país africano, donde agentes antidrogas localizaron una instalación industrial presuntamente utilizada para fabricar drogas sintéticas a gran escala.

Junto con los cinco mexicanos también fue arrestado un ciudadano nigeriano, señalado por las autoridades como el responsable de construir el laboratorio y facilitar el ingreso de los especialistas extranjeros.

De acuerdo con la NDLEA, el decomiso incluyó 1,512 kilogramos de metanfetamina, tanto terminada como en proceso de producción, además de 6.68 toneladas de 20 tipos diferentes de sustancias precursoras y productos químicos esenciales.

La operación representa uno de los mayores golpes recientes contra la producción de drogas sintéticas en Nigeria y aumenta la preocupación de las autoridades por la posible expansión de redes criminales mexicanas en África.

Investigación de siete meses de México hasta Nigeria

El desmantelamiento del laboratorio fue resultado de una investigación internacional que se prolongó durante siete meses y permitió rastrear los movimientos de los sospechosos a través de varios países.

Según la agencia antidrogas nigeriana, el seguimiento comenzó en México y continuó por Colombia, Francia y la vecina República de Benín, antes de que los investigados ingresaran a territorio nigeriano.

Las autoridades sostienen que el ciudadano nigeriano detenido reclutó a los cinco mexicanos, identificados como especialistas en la producción de metanfetamina, y los introdujo de contrabando al país en septiembre mediante el uso de pasaportes falsificados.

El director de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, explicó que el ciudadano nigeriano habría organizado la instalación del complejo industrial y contratado a los extranjeros para fabricar la droga.

La investigación busca establecer el alcance de las operaciones, las conexiones internacionales de los detenidos y el destino que tendría la metanfetamina producida en el laboratorio.

Decomisan 1.5 toneladas de metanfetamina y químicos

La dimensión del aseguramiento refleja la capacidad industrial de la instalación intervenida.

La NDLEA reportó el decomiso de 1.512 toneladas de metanfetamina, con un valor comercial estimado de 226.8 millones de dólares, así como 6.68 toneladas de sustancias químicas utilizadas en distintas etapas de fabricación.

Los materiales estaban distribuidos entre droga terminada, producto todavía en elaboración y componentes necesarios para continuar el proceso de producción.

La cantidad de precursores químicos decomisados representa un elemento central de la investigación, debido a que las autoridades consideran que el complejo estaba preparado para desarrollar operaciones de fabricación a escala industrial.

El caso también pone bajo la lupa el uso de instalaciones industriales como posibles centros de producción de drogas sintéticas destinadas a redes internacionales de distribución.

Suman 10 mexicanos detenidos ligados a metanfetamina

El arresto de los cinco ciudadanos mexicanos se suma a otras detenciones realizadas durante los últimos meses en Nigeria.

De acuerdo con la NDLEA, otros cinco mexicanos capturados en operaciones anteriores permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio, por lo que el número de ciudadanos de ese país detenidos en este periodo por actividades relacionadas con la metanfetamina asciende a 10.

En mayo, las autoridades nigerianas desmantelaron otra red de tráfico de esta droga y arrestaron a diez sospechosos, entre ellos tres mexicanos.

La agencia informó además que ha desarticulado cuatro laboratorios de producción de metanfetamina a escala industrial durante los últimos cuatro meses, todos ubicados en el sur del país.

La reciente intervención en Enugu forma parte de una ofensiva más amplia para impedir que Nigeria se consolide como centro de fabricación y distribución de drogas sintéticas.